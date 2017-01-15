داليا أشرف تقدم فقرة للأطفال ببرنامج «8 الصبح» على dmc

كتبت – إنجي لطفي

> قالت الإعلامية داليا أشرف، إنها تشارك في برنامج” 8 الصبح”، المذاع على شاشة dmc العامة، بمجموعة من الفقرات الخاصة بالأطفال يومي الجمعة والسبت، والتى وصفتها بأنها ستحمل مفاجآت فى محتواها وشكلها.

وأضافت أشرف في تصريح خاص لـ ONA ، أن الجمعة المقبلة أول ظهور لها بالبرنامج، معربة عن اقتناعها بأن الإهتمام بالأطفال هو أول خطوات بناء مستقبل مصر، نظرًا لأهمية هذا الدور الغائب منذ فترة عن الإعلام المصرى.

وأعربت داليا عن سعادتها بتجربتها الجديدة التى تخوضها فى قناة dmc ، حيث تشارك زملائها رامى رضوان وآية جمال الدين وآية الغريانى وهبة ماهر فى تقديم البرنامج الصباحى اليومى “8 الصبح” معربة عن تفاؤلها بهذه التجربة نظرًا للروح المتعاونة والتناغم بين فريق العمل فى ظل وجود فريق إعداد يضم الكثير من الكفاءات يقوده الكاتب الصحفى والاعلامي أحمد الطاهري، وإصرار الجميع على تقديم إعلام هادف وممتع.