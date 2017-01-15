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ننشر قائمة المسلسلات ومواعيدها علي شاشة dmc دراما

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ارشيفية

ارشيفية

كتبت- إنجي لطفي

رصدت وكالة ONA ، قائمة بالمسلسلات المقرر عرضها على شاشة دراما.

وتشتمل القائمة على عدد من المسلسلات، حيث تبدأ القناة بعرض بمسلسل”ونوس” يوميًا  في تمام الساعة السادسة مساءً، أما مسلسل “عايزة اتجوز” فيعرض يوميًا في تمام الساعة السابعة مساءً، فيما يعرض” نيللي وشريهان” يوميًا في تمام الساعة الثامنة مساءً.

كما يعرض مسلسل “جراند أوتيل” النسخة الإسبانية، ابتداءً من السبت إلى الأربعاء في تمام الساعة التاسعة مساءً،  و”اختيار إجباري ” يذاع من السبت إلى الأربعاء في تمام الساعة العاشرة مساءً،  أما “الأب الروحي”، فيذاع من السبت إلى الأربعاء في تمام الساعة الحادية عشر مساءً.

فيما يعرض أيضًا مسلسل “طريقي” يوميًا في تمام الساعة الثانية عشر منتصف الليل،  ويعرض مسلسل” ونوس” يوميًا في تمام الساعة الواحدة صباحًا.

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