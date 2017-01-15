الآداب العامة تضبط محل خمور بدون ترخيص بالإسكندرية

الإسكندرية - هناء أبو العز

القت مباحث الآداب العامة بمديرية أمن الإسكندرية، برئاسة اللواء شريف التلوانى، القبض على صاحب محل يعرض خمورًا بدون ترخيص.

وردت معلومات لضباط قسم مكافحة جرائم الآداب العامة، بمديرية أمن الإسكندرية، برئاسة اللواء شريف التلوانى، بقيام " س. ع 57 سنة" صاحب محل بدائرة قسم أول الرمل بعرض وبيع الخمور "بدون ترخيص"

تم استهداف المحل، وضبطه، فيما ضُبط بالمحل 300 زجاجة خمر مختلفة الأنواع والأحجام.

تم التحفظ على المضبوطات، و تحرر المحضر جنح قسم شرطة أول الرمل وجاري العرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وتمكن ضباط وحدة تنفيذ أحكام قسم شرطة الدخيلة من ضبط " ا. ر"- 41 سنة عاطل مقيم دائرة القسم وصادره ضده 25 حكم حبس جزئي ومستأنف في قضايا " تبديد " بإجمالى أحكام 16 سنه، و" خ. س"- 47 سنة مقاول مقيم دائرة القسم وصادر ضده 17 حكما بالحبس الجزئي والمستأنف في قضايا " تبديد " وبلغت جملة الأحكام الصادرة 12 سنه.

كما تم ضبط " ق. م"- 24 سنة عاطل ومقيم دائرة القسم ومحكوم عليه فى القضية جنايات القسم " سرقة بالاكراه "غيابياً بالسجن لمدة 10 سنوات، و" ا. خ"- 41 سنة كهربائي مقيم دائرة القسم والمحكوم عليه القضية جنايات مركز كفر الدوار - بأمن البحيرة " سرقة بالاكراه " غيابياً بالسجن لمدة 10 سنوات.