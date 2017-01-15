وصول 1187 رأس ماشية من أوروجواى إلى ميناء الإسكندرية

(أ ش أ)

وصلت إلى ميناء الإسكندرية السفينة " أبو كريم " قادمة من أوروجواى وتحمل على متنها 1187 رأس ماشية . وقال المتحدث باسم هيئة ميناء الإسكندرية رضا الغندور إن الجهات المختصة قامت على الفور باتخاذ كافة التدابير والإجراءات الخاصة بالكشف على رؤوس الماشية، لبيان مدى سلامتها تمهيدا لدخولها المحاجر البيطرية لفحصها والتأكد من خلوها من الأمراض الوبائية وصلاحيتها للاستهلاك الآدمى.

كما أكد على ارتقاء مستوى الآداء ونظم العمل بالإدارات واستخدام النظم الإلكترونية لإنهاء الإجراءات الجمركية الخاصة بشحن وتفريغ البضائع .