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وزير القوى العاملة: استمارة "6" كانت تؤرق الشباب والقانون الجديد قننها

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وزير القوى العاملة: استمارة "6" كانت تؤرق الشباب والقانون الجديد قننها وزير القوى العاملة: استمارة "6" كانت تؤرق الشباب والقانون الجديد قننها

>كتب محمود راغب

قال محمد سعفان وزير القوى العاملة، أن الوزارة حرصت خلال إعداد قانون العمل على تحقيق الاستقرار والشفافية بين العمال وأصحاب الأعمال.

وأضاف وزير القوى العاملة فى تصريحات صحفية على هامش تدشين احتفالية تدشين حملة التوعية بالحقوق والواجبات فى العمل " بتناديك" على مستوى الجمهورية تحت شعار "بالعمل .. ننتج.. وننافس .. ونصدر"، أن قانون العمل مازال فى مجلس الدولة، لافتا إلى أن استمارة "٦" كانت تؤرق الشباب ، وقانون العمل الجديد وضع ضوابط للاستمارة ولا يحق لصاحب العمل إعطاء العامل استمارة ٦ إلا من خلال مكتب العمل  .

وأكد وزير القوى العاملة ، على قوة علاقة مصر بالدول العربية ، قائلا: "علاقتنا مع الدول بأكملها علاقة طيبة على أكبر وما يثار حول استغناء الدول العربية عن العمالة المصرية غير صحيح".


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