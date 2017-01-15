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إلغاء إقلاع 10 رحلات طيران دولية فى مطار القاهرة لعدم جدواها اقتصاديًا

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إلغاء إقلاع 10 رحلات طيران دولية فى مطار القاهرة لعدم جدواها اقتصاديًا إلغاء إقلاع 10 رحلات طيران دولية فى مطار القاهرة لعدم جدواها اقتصاديًا

أرشيفية

شهدت حركة الطيران بمطار القاهرة الدولى، صباح اليوم الأحد، إلغاء إقلاع 10 رحلات دولية لعدم جدوها اقتصاديًا لقلة الركاب.

وأفادت مصادر ملاحية، بأن سلطات المطار تلقت 5 إخطارات من شركة المصرية العالمية للطيران بإلغاء رحلاتها رقم 106 و 112 والمتجهتين إلى ينبع، ورحلة رقم 486 المتجهة إلى جاسم، ورحلة رقم 825 المتجهة إلى العين، ورحلة رقم 510 المتجهة إلى الكويت بسبب مشاكل فى جدول التشغيل.

وأضافت المصادر، أن سلطات المطار تلقت أيضًا 3 إخطارات من شركة النيل بإلغاء رحلاتها رقم 111 المتجهة إلى الطائف، ورحلتى رقم 113 و 103 المتجهتين إلى ينبع، بالإضافة إلى إلغاء رحلتى شركة أير كايرو رقم 443 المتجهة إلى الجوف، ورحلة رقم 441 المتجهة إلى ينبع بسبب عدم جدواها اقتصاديا وقلة عدد ركابها ، حيث تم التنسيق سفر تلك الركاب على متن رحلات أخرى.

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