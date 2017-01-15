شرطة تموين الإسكندرية تضبط لحوم فاسدة ومنشطات جنسية

شن ضباط تموين الإسكندرية، برئاسة العقيد ياسر حمد، حملة مكبرة، أسفرت عن ضبط لحوم غير صالحة للإستهلاك الآدمى، ومنشطات جنسية غير مسجلة بوزارة الصحة.

وردت معلومات لضباط إدارة شرطة التموين والتجارة الداخلية بقيام ” م. و”، 31 سنة المدير المسئول عن ثلاجة شركة للتبريد كائنة بدائرة قسم شرطة ثان الرمل بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال حيازة السلع الغذائية منتهية تاريخ الصلاحية وغير صالحة للإستهلاك الآدمي بقصد طرحها للبيع في الأسواق وذلك بالمخالفة للقوانين والقرارات المنظمة.

وقام ضباط الإدارة بمأمورية بالإشتراك مع مديرية الطب البيطري”قسم تفتيش اللحوم “وتم ضبطه، وضبط بالثلاجة 778 كجم سلع غذائية ”دجاج كامل – صدور دجاج كفته – سجق – كبده “جميعها منتهية تاريخ الصلاحية وغير صالحة للإستهلاك الآدمي.

ووردت معلومات لضباط إدارة شرطة التموين والتجارة الداخلية بقيام “ا. ع”- 39 سنة، و”ص. م”- 23 سنة، بائعين بسوق العامرية بدائرة قسم شرطة أول العامرية بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الإتجار في المنشطات الجنسية مجهولة المصدر وغير مسجلة بوزارة الصحة وذلك بالمخالفة للقوانين والقرارات المنظمة فى هذا الشأن.

تم ضبطهما وضبط بحوزتهما 1964 عبوة منشطات جنسية مختلفة “أقراص – كريمات – لبان – إسبراي”، جميعها مجهولة المصدر وغير مسجلة بوزارة الصحة، وتم التحفظ علي المضبوطات، وتحرر المحضر جنح قسم شرطة أول العامرية وجارى العرض علي النيابه.

وقام ضباط إدارة شرطة التموين والتجارة الداخلية، بحملة تموينية مكبرة بدوائر أقسام المدينة لتحقيق الانضباط في القطاع التمويني وإحكام السيطرة علي الأسواق وأسعار السلع الغذائية، أسفرت عن ضبط “م .غ”، 32 سنة صاحب مخبز حر بدائرة قسم شرطة مينا البصل لقيامه بتجميع 300 كجم دقيق بلدي مدعم بقصد استخدامه في تصنيع الخبز بمخبزه، و”م. م”، 40 سنة صاحب محل بدائرة قسم شرطة الدخيلة لحيازته وعرضه للبيع 24 عبوه عسل اسود و6 عبوات عسل ابيض جميعها مجهولة المصدر وغير مدون عليها ثمة بيانات تجارية.