ارتفاع ضحايا غرق قارب شرق الهند إلى 21 قتيلا

ارتفعت حصيلة ضحايا غرق قارب مكتظ بالركاب فى أحد الأنهار شرق البلاد إلى 21 قتيلا، وذلك مع استمرار عمليات البحث عن المفقودين جراء الحادث، حسبما أعلنت الشرطة الهندية، اليوم الأحد.

وذكرت شبكة “إيه بى سى نيوز” الأمريكية، أن الحادث وقع أثناء عودة نحو 50 شخصًا إلى ديارهم بعد حضور مهرجان دينى فى قرية تقع بالقرب من مدينة “باتنا” عاصمة ولاية “بيهار”، مشيرة إلى أن عدد الركاب كان أكبر من الحمولة المقررة للقارب.

وأضافت الشبكة الأمريكية، أن فرق الإغاثة تمكنت من إنقاذ 13 شخصًا ونقلهم إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.

وأمرت السلطات بفتح تحقيق للوقوف على أسباب وملابسات وقوع الحادث.

يذكر أن، حوادث الغرق تعتبر شائعة فى الهند نظرًا لعدم توافر سترات النجاة للركاب خاصة فى المناطق النائية.