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مصادر سورية: الجيش السورى العربى يشن هجوما جديدا لاقتحام الغوطة الشرقية

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مصادر سورية: الجيش السورى العربى يشن هجوما جديدا لاقتحام الغوطة الشرقية مصادر سورية: الجيش السورى العربى يشن هجوما جديدا لاقتحام الغوطة الشرقية

>دمشق (أ ش أ)

أفادت مصادر سورية اليوم الأحد، بأن قوات النظام والمليشيات الموالية له شنت هجوما جديدا فى محاولة لاقتحام الغوطة الشرقية بريف دمشق.

وقال المصادر ـ فى تصريح لقناة (سكاى نيوز) الاخبارية ـ أن الهجوم شنته القوات من جهة بلدة البحارية وسط قصف مدفعى وصاروخى مكثف على المنطقة، مضيفة أن الاشتباكات لاتزال مستمرة من دون تقدم يذكر من قبل النظام والقوات الموالية له .

من جهة أخرى، قالت المصادر السورية إن قتلى وجرحى سقطوا إثر تجدد الاشتباكات بين القوات النظامية وتنظيم داعش فى محيط مطار تيفور العسكرى بريف حمص الشرقى. 

من ناحية أخرى أفاد المرصد السورى لحقوق الإنسان بأن قوات النظام قصفت بشكل عنيف مناطق فى ريفى حلب الشمالى والجنوبى، وذلك فى اليوم ال 17 من دخول اتفاق وقف اطلاق النار حيز التنفيذ.

وأشار المرصد السورى ـ الذى يتخذ من لندن مقرا له حسبما أفادت قناة (الحرة) الأمريكية اليوم الأحد ـ إلى أن مقاتلو المعارضة قصفوا صاروخا استهدف تمركز للقوات الحكومية فى الاطراف الغربية لمدينة حلب .

كما قال المرصد السورى إن "اشتباكات عنيفة دارت بين القوات النظامية وفصائل مقاتلة فى ريف درعا الشرقى. 


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