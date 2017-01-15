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فتح الصالة الرئاسية بمطار القاهرة استعدادا لاستقبال رئيس بيلاروسيا

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فتح الصالة الرئاسية بمطار القاهرة استعدادا لاستقبال رئيس بيلاروسيا فتح الصالة الرئاسية بمطار القاهرة استعدادا لاستقبال رئيس بيلاروسيا

أرشيفية

فتحت سلطات مطار القاهرة الدولى، منذ قليل، استراحة الصالة الرئاسية، استعدادا لاستقبال الكسندر لوكاشينكو رئيس بيلاروسيا،الذي يصل القاهرة ظهر اليوم الأحد، فى زيارة تستغرق يومين يلتقى خلالها الرئيس عبد الفتاح السيسى، لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائى، وبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وانتظمت الخدمات التأمينية بمحيط الاستراحة الرئاسية، كما تم تمشيط المنطقة بواسطة الكلاب البوليسية المدربة، وأجهزة الكشف عن المفرقعات، وتمركزت عناصر التأمين على كل الطرق المؤدية من وإلى المطار.

وقامت سلطات المطار بتزيين الطرق المؤدية للمطار، التى سيسير فيها رئيس بيلاروسيا فور وصوله القاهرة بأعلام وبيلاروسيا.

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