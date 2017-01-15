الأهلي يرصد 9 ملايين جنيه لتجديد عقدى متعب وغالى

كتب فتحى الشافعى

رصدت إدارة النادى الأهلى 9 ملايين جنيه لتجديد عقدى ثنائى الفريق الكروى حسام غالى وعماد متعب، بواقع 5 ملايين جنيه للأول و4 ملايين جنيه للثانى.

وتتجه النية فى الأهلى لإعفاء الثنائى من "نسبة المشاركة" فى الموسم المقبل الذى سيكون الأخير لمتعب وغالى خاصة بعدما أعلن قائد الأهلى أنه سيعتزل الكرة نهائيًا بنهاية الموسم المقبل، فيما سيتحدد موقف متعب نهاية الموسم الجارى سواء بالبقاء مع القلعة الحمراء فى الموسم المقبل وهو احتمال ضعيف أو الرحيل واللعب لأحد الأندية الخارجية أو الداخلية.

وأكد مصدر بالقلعة الحمراء أن الأهلى سيُجدد عقد عماد متعب فى غضون الأيام المقبلة رغم تزايد فرص عدم قيده فى قائمة الفريق الموسم المقبل، لكن المهندس محمود طاهر رئيس النادى يرغب فى عدم تجديد عقد اللاعب ويرفض "إهانته" إذا ما رفض النادى التجديد له وقرر طاهر تجديد عقد اللاعب تقديرًا لتاريخه وأيضًا لأنه من الوارد أن يستمر بالقميص الأحمر فى الموسم المقبل ويعتزل بعده على طريقة حسام غالى.