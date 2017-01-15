أخبار عاجلة

8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس ... أهم الاخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية -
8 الصبح - رامي رضوان يفصح بكل جراءة عن الدول والقنوات الداعمة للإرهاب فى مصر -
محافظ أسوان يتابع «الخلل الأمني» لحماية معابد النوبة -
بالصور.. سيارة حكومية تلقي الزبالة أمام منازل الأهالي ليلا -
«وقف الصيد ببحيرة ناصر» يشعل أسعار الفسيخ الأسوانى قبل شم النسيم -
«فيفا» يدين حادث انفجار قرب حافلة تقل فريق بروسيا دورتموند الألماني -
سفارة مصر بألمانيا تفتح أبوابها لتلقي العزاء في ضحايا تفجيرات الكنيستين -
الأمن الفلبيني يقتل قياديا في جماعة أبو سياف الإرهابية -
فيديو| سلفي لمظهر شاهين: «شفتك ماسك إيد واحدة عمال تعفص فيها» -
مدير أمن البحيرة ينهي خصومة ثأرية بين عائلتين في كفر الدوار -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. مصر 365

الأهلي يرصد 9 ملايين جنيه لتجديد عقدى متعب وغالى

Google+ Print
الأهلي يرصد 9 ملايين جنيه لتجديد عقدى متعب وغالى الأهلي يرصد 9 ملايين جنيه لتجديد عقدى متعب وغالى

>كتب فتحى الشافعى

رصدت إدارة النادى الأهلى 9 ملايين جنيه لتجديد عقدى ثنائى الفريق الكروى حسام غالى وعماد متعب، بواقع 5 ملايين جنيه للأول و4 ملايين جنيه للثانى.

 

وتتجه النية فى الأهلى لإعفاء الثنائى من "نسبة المشاركة" فى الموسم المقبل الذى سيكون الأخير لمتعب وغالى خاصة بعدما أعلن قائد الأهلى أنه سيعتزل الكرة نهائيًا بنهاية الموسم المقبل، فيما سيتحدد موقف متعب نهاية الموسم الجارى سواء بالبقاء مع القلعة الحمراء فى الموسم المقبل وهو احتمال ضعيف أو الرحيل واللعب لأحد الأندية الخارجية أو الداخلية.

 

وأكد مصدر بالقلعة الحمراء أن الأهلى سيُجدد عقد عماد متعب فى غضون الأيام المقبلة رغم تزايد فرص عدم قيده فى قائمة الفريق الموسم المقبل، لكن المهندس محمود طاهر رئيس النادى يرغب فى عدم تجديد عقد اللاعب ويرفض "إهانته" إذا ما رفض النادى التجديد له وقرر طاهر تجديد عقد اللاعب تقديرًا لتاريخه وأيضًا لأنه من الوارد أن يستمر بالقميص الأحمر فى الموسم المقبل ويعتزل بعده على طريقة حسام غالى.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365