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زحام مرورى أعلى كوبرى الجيش بسبب مد كابلات كهربائية

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زحام مرورى أعلى كوبرى الجيش بسبب مد كابلات كهربائية زحام مرورى أعلى كوبرى الجيش بسبب مد كابلات كهربائية

>كتب عبد الرحمن سيد

توقفت حركة المرور أعلى كوبرى الجيش بسبب مد كابلات كهربائية على يمين الطريق مما أدى إلى توقف حركة السيارات من وإلى الطريق الدائرى كما تسببت الشبورة المائية فى تباطؤ حركة السيارات بالمدخل الشمالى للمحافظة بكوبرى شبرا العلوى وكذلك الأمر بكوبرى أكتوبر و15 مايو ويقوم رجال المرور بتسيير حركة السيارات.

 

وتلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور القاهرة، بلاغا من غرفة النجدة، بظهور كثافات مرورية بسبب أعمال مد كابلات بكوبرى الجيش وظهور شبورة على كوبرى أكتوبر و15 مايو وأمر اللواء علاء الدجوى مدير المرور بانتقال الخدمات المرورية إلى مكان الحادث لتنظيم حركة السيارات.


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