وكيل الصحة بالقليوبية: إغلاق 346 منشأة طبية غير مرخصة و475 صيدلية بالمحافظة

القليوبية - حسن عفيفى

أكد الدكتور نصيف حفناوى وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، أنه جارى الانتهاء من تطوير 4 مستشفيات على مستوى المحافظة لاستلاها خلال العام الجارى؛ وهى مستشفى أبو المنجا بشبرا الخيمة، ومستشفى كفر شكر وتضم 120 سريرًا، ومستشفى قها وتضم أيضًا 120 سريرًا منها 10 أسرة للحروق و10 حضانات ووحدة للغسيل الكلوى، وكذلك مستشفى الخانكة والتى تضم 140 سريرًا ووحدة مناظير، كما أنها تضم جميع التخصصات الطبية.

وأكد حفناوى، فى تصريحات له، استمرار حملات التفتيش والرقابة والمتابعة لكافة المنشآت الطبية الخاصة حرصًا على سلامة المواطنين، مشيرًا إلى أنه قد تم إصدار 475 قرار غلق لصيدليات على مستوى المحافظة، وقد تم غلق منها 78 صيدلية، والباقى وفقت أوضاعها، كما تم غلق 346 منشأة صحية متنوعة غير مرخصة.

وأكد وكيل الوزارة، أنه تم التحقيق فى بعض الشكاوى الواردة بشأن الأخطاء الطبية التى وقعت ببعض هذه المراكز الخاصة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بعد التأكد من صحة الشكوى، مؤكدًا أن صحة المواطن فوق كل اعتبار لذلك نواجه أية مخالفات بكل حسم وحزم.

وقال حفناوى، إنه تزامنًا مع المبنى الجديد تبرع الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمى حاكم الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة بنحو 15 مليون جنيه لإنشاء مستشفى القناطر الخيرية للسموم والحروق، ويشمل دورين علويين ودورًا أرضيًا بإجمالى 64 سريرًا للسموم والحروق والعناية المركزة، مشيرًا إلى أن المبنى يضم أيضًا قسمًا للعيادات الخارجية وصيدلية وقسم استقبال وطوارئ وقسمًا للعمليات وسكنًا للعاملين والخدمات المساندة، مشيرًا إلى أن هذه الإنشاءات بعد اكتمالها سترفع من منظومة الخدمة الصحية بمحافظة القليوبية، لأنها ستعد إضافة جديدة تحتاج إليها المحافظة والمحافظات المجاورة.