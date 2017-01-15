بالصور.. أهالى بيجام بشبرا الخيمة يشكون أزمة المرور بشارع 25

القليوبية – خالد حجازى

أصبحت أزمة المرور بشارع 25 طريق بيجام بحى غرب شبرا الخيمة شبحا مخيفا وكابوسا مزعجا ينعكس على كل مواطن منذ الصباح الباكر حتى آخر ضوء للنهار، إلا أن الأزمة تتفاقم عندما تستمر طوال ساعات اليوم، بلا انفراجة حقيقية، الأمر الذى يتطلب تدخلا عاجلا من اللواء عمرو عبد المنعم محافظ القليوبية واللواء مجدى عبد العال مساعد الوزير لأمن القليوبية والعميد محمد درويش مدير مرور القليوبية، والتحرك السريع بإيجابية نحو هذه المنطقة التى بها 8 محاور دخول وخروج للسيارات والتكاتك والموتوسيكلات والتى يتزايد فيها التكدس المرورى لمحاولة احتواء الأزمة والعمل على تخفيفها، وفك أزمة المرور بها.

رصدت كاميرا "اليوم السابع" صورة معبرة من أرض الواقع عن التكدس المرورى الحاد الذى يمنع وصول سيارات الإسعاف من نقل المرضى ذات الحالات الحرجة إلى أقرب مستشفى لإنقاذ حياتهم، ويقتل أوقات المواطنين ويؤخرهم على أعمالهم ومدارسهم وجامعاتهم ويزيد من حدة التلوث السمعى والبصرى والبيئى فى المنطقة.

يقول قائد سيارة إسعاف –رفض ذكر اسمه- نعانى يوميا من تكدس السيارات والتكاتك والميكروباص فى تقاطع شارع 25 مما يؤدى إلى غلق الشارع بالساعات ويعرض كثيرا من الحالات المرضية إلى الموت داخل سيارات الإسعاف، وهذا يرجع إلى عدم وجود رجل مرور بالشارع ينظم حركة المرور او وجود حواجز تمنع الدخول عكس الاتجاهات.

ويطالب عبد الحميد رجائى – موظف بإحدى المصالح الحكومية – بضرورة عمل أرصفة تحد من دخول السيارات والتكاتك عكس الاتجاه مع غياب دور رجال المرور فى تلك المنطقة.

وترى فوزية فراج - موظفة - أن الحل يكمن تحديد خطوط سير للتكاتك التى وصل عددها داخل حى غرب شبرا الخيمة إلى آلاف التوك توك دون أى تراخيص أو محاسبة من أى مسئول سواء رجال شرطة أو محافظة، وأكدت "فوزية " أن السبب الرئيسى فى هذا التكدس هو التوك توك الذى تجده فى أى وقت وفى أى اتجاه.

من جانبه عرض المهندس عادل خفاجة تصورا بسيطا لتطوير وعمل محاور جديدة لطريق بيجام وتقاطع شارع الـ25 فى اتجاه المؤسسة "نقطة المصانع" بتكاليف بسيطة جدا تساعد على فك الأزمة المرورية التى تشهدها تلك المنطقة على مدار الساعة.

وأكد المهندس عادل صبرى على تحمل تكاليف هذا التطوير طواعيا وإهداء لأبناء شبرا الخيمة، موضحا أن منطقة بيجام وتقاطع شارع الـ25 شهد إهمالاً جسيماً من قبل المسئولين فى الفترة السابقة، ما أدى إلى غلق الشارع يوميا لعدة ساعات بسبب تداخل السيارات والـ"تكاتك" على الـ"8" المحاور فى وقت واحد لعدم وجود خدمات مرورية فى تلك المنطقة، ما يؤدى إلى حدوث حالة من الشلل المرورى يمتد إلى 4 ساعات يومياً.

كان اللواء مجدى عبد العال مساعد الوزير لأمن القليوبية كلف العميد نبيل عدلى وكيل إدارة مرور القليوبية لقطاع الجنوب بتعين خدمات مرورية بشكل ثابت فى تلك المنطقة.