اللجنة العليا للسكر تعقد أول اجتماعاتها اليوم برئاسة وزير التموين لضبط الأسعار

كتب مدحت وهبة

تعقد اللجنة العليا للسكر برئاسة اللواء محمد على مصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم الأحد، أول اجتماع بحضور ممثلى كل من الصناعات والغرف التجارية، لبحث سبل توفير السكر، سواء من الإنتاج المحلى أو الاستيراد، لتلبية احتياجات المواطنين ووضع الإجراءات اللازمة لضبط سوق السكر والحد من ارتفاع الأسعار ومنع تكرار الأزمات.

ويشارك فى اللجنة كل من ممدوح عبد الفتاح رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية ورؤساء شركات السكر، لبحث كيفية توفير المنتج للمواطنين خلال الفترة المقبلة.

يأتى ذلك فى الوقت الذى أعلن فيه اللواء محمد على مصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، عن استلام 360 ألف طن قصب من المزارعين منذ بداية التوريد حتى يوم الخميس الماضى من خلال المصانع الستة، التى بدأ العمل فيها بما يعادل 30 ألف طن لكل مصنع، ومن المتوقع استلام 10 ملايين طن قصب حتى نهاية الموسم، خاصة بعد رفع سعر التوريد إلى 620 جنيهًا للطن بالاتفاق بين الحكومة ومجلس النواب والمزارعين على رفع سعر التوريد بزيادة 220 جنيهًا فى الطن عن العام الماضى.