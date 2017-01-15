أخبار عاجلة

8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس ... أهم الاخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية -
8 الصبح - رامي رضوان يفصح بكل جراءة عن الدول والقنوات الداعمة للإرهاب فى مصر -
محافظ أسوان يتابع «الخلل الأمني» لحماية معابد النوبة -
بالصور.. سيارة حكومية تلقي الزبالة أمام منازل الأهالي ليلا -
«وقف الصيد ببحيرة ناصر» يشعل أسعار الفسيخ الأسوانى قبل شم النسيم -
«فيفا» يدين حادث انفجار قرب حافلة تقل فريق بروسيا دورتموند الألماني -
سفارة مصر بألمانيا تفتح أبوابها لتلقي العزاء في ضحايا تفجيرات الكنيستين -
الأمن الفلبيني يقتل قياديا في جماعة أبو سياف الإرهابية -
فيديو| سلفي لمظهر شاهين: «شفتك ماسك إيد واحدة عمال تعفص فيها» -
مدير أمن البحيرة ينهي خصومة ثأرية بين عائلتين في كفر الدوار -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

اللجنة العليا للسكر تعقد أول اجتماعاتها اليوم برئاسة وزير التموين لضبط الأسعار

Google+ Print
اللجنة العليا للسكر تعقد أول اجتماعاتها اليوم برئاسة وزير التموين لضبط الأسعار اللجنة العليا للسكر تعقد أول اجتماعاتها اليوم برئاسة وزير التموين لضبط الأسعار

>كتب مدحت وهبة

تعقد اللجنة العليا للسكر برئاسة اللواء محمد على مصيلحى وزير والتجارة الداخلية، اليوم الأحد، أول اجتماع بحضور ممثلى كل من الصناعات  والغرف التجارية، لبحث سبل توفير السكر، سواء من الإنتاج المحلى أو الاستيراد، لتلبية احتياجات المواطنين ووضع الإجراءات اللازمة لضبط سوق السكر والحد من ارتفاع الأسعار ومنع تكرار الأزمات.

 

ويشارك فى اللجنة كل من ممدوح عبد الفتاح رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية ورؤساء شركات السكر، لبحث كيفية توفير المنتج للمواطنين خلال الفترة المقبلة.

 

يأتى ذلك فى الوقت الذى أعلن فيه  اللواء محمد على مصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، عن استلام 360 ألف طن قصب من المزارعين منذ بداية التوريد حتى يوم الخميس الماضى من خلال المصانع الستة، التى بدأ العمل فيها بما يعادل 30 ألف طن لكل مصنع، ومن المتوقع استلام 10 ملايين طن  قصب حتى نهاية الموسم، خاصة بعد رفع سعر التوريد إلى 620 جنيهًا للطن بالاتفاق بين ومجلس النواب والمزارعين على رفع سعر التوريد بزيادة 220 جنيهًا فى الطن عن العام الماضى.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
وزير التموين: هذا هو ميعاد ضخ كميات كبيرة من الدواجن واللحوم بالمجمعات

وزير التموين: هذا هو ميعاد ضخ كميات كبيرة من الدواجن واللحوم بالمجمعات

مساء dmc - تعليق رئيس بنك مصر على أن الحكومة هى أكبر مقترض .. بدليل ارتفاع الدين الداخلي

مساء dmc - تعليق رئيس بنك مصر على أن الحكومة هى أكبر مقترض .. بدليل ارتفاع الدين الداخلي

صور| إقبال ضعيف في الانتخابات التكميلية على مقعد وزير التموين

صور| إقبال ضعيف في الانتخابات التكميلية على مقعد وزير التموين

وزير التموين: ضخ كميات كبيرة من الدواجن واللحوم بالمجمعات خلال 10 أيام

وزير التموين: ضخ كميات كبيرة من الدواجن واللحوم بالمجمعات خلال 10 أيام