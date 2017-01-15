انقطاع الكهرباء عن غرب وجنوب ليبيا

طرابلس (رويترز)

قالت الشركة العامة للكهرباء إن غرب ليبيا، تعرض لانقطاع الكهرباء فى وقت متأخر السبت، فضلا عن انقطاع التيار بالفعل عن الجنوب وحتى العاصمة وبعض المدن الرئيسية الأخرى.

وقالت الشركة فى بيان إن انقطاع الكهرباء امتد من حدود ليبيا الغربية مع تونس إلى مدينة أجدابيا على بعد نحو 900 كيلومتر إلى الشرق، وأضافت أن شبكة الكهرباء انهارت بسبب رفض عدد من المدن فى غرب ليبيا شروط تقاسم انقطاع التيار الكهربائي.

وهذا أول انقطاع للكهرباء فى الذاكرة الحديثة فى المنطقة الغربية بأسرها التى يعيش بها أغلب سكان ليبيا البالغ عددهم 6.3 مليون نسمة.

وتعرضت طرابلس ومدن أخرى فى الغرب والجنوب لانقطاع متكرر للكهرباء ولفترات طويلة منذ أشهر ويعانى الجنوب من انقطاع عام للكهرباء منذ أربعة أيام على الأقل.

ولم تذكر الشركة العامة للكهرباء إغلاق خط أنابيب غاز فى الزاوية منذ نحو أسبوع لكنها حذرت فى وقت سابق من أن الإغلاق قد يؤدى إلى انقطاع التيار الكهربائى إذ نفد وقود الديزل الذى يزود مؤقتا محطة كهرباء الغرب بالوقود.