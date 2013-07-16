يحذر من صيام أطفال السكر والصرع خلال شهر رمضان

هناك بعض الفئات الحساسة بين الأطفال، يجب التعامل معها بحرص خلال رمضان وكيفية صيامها من عدمه، يقول د. خالد المنباوى أستاذ طب الأطفال بالمركز القومى للبحوث أن هناك بعض الأمراض تمنع الطفل من الصيام، وخاصة الأمراض المزمنة والتى تحتاج إلى أمداد مستمر بالسوائل للطفل المريض كأمراض الكلى التى تجعل الطفل فى احتياج دائم للسوائل، والربو وأمراض مثل السكر لأن مرضى السكر فى الأطفال يكون من النوع الأول، الذى يحتاج إلى أنسولين وفى هذه الحالة يمنع الطفل من الصيام نظرا لحالته الصحية، وكذلك مرضى الدرن أو السل، والأنيميا المزمنة وبعض مرضى أمراض الدم، وقرحة المعدة.

أما عن مرضى الصرع والذين يعانون من نوبات تشنجية متكررة ويكونوا دائما تحت العلاج بالمضادات الصرعية، فنجد أن الصيام لساعات طويلة يؤدى لانخفاض فى معدلات السكر بالدم لديهم، مما يؤدى إلى استثارة البؤرة الصرعية ومن ثم تزيد احتمالات تعرضهم لنوبات صرعية قبل الإفطار.

وينصح مرضى الصرع الصائمين بالانتظام فى مواعيد الأدوية مع أهمية تأخير السحور وزيادة محتوى الوجبة من السكريات وعدم تناول وجبة إفطار دسمة بالإضافة إلى العديد من الأمراض التى يشير بها الطبيب المختص كل حسب حالته.