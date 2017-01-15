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اجتماع تكميلى لمجلس الأهلي.. الليلة

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اجتماع تكميلى لمجلس الأهلي.. الليلة اجتماع تكميلى لمجلس الأهلي.. الليلة

>كتب فتحى الشافعى

يعقد مجلس إدارة الأهلى برئاسة محمود طاهر جلسة استكمالية مساء اليوم الأحد، لمناقشة عدة أمور وقضايا لم يتم حسمها خلال اجتماع المجلس الذى عُقد مساء الأربعاء الماضى، ويبحث المجلس فى جلسة اليوم لأمور مُتعلقة بفرع الشيخ زايد وغيرها من الملفات الخاصة بفريق الكرة ومنها الصفقات المُقرر إبرامها خلال يناير الجارى بعد إعارة الغانى جون أنطوى مهاجم الفريق للمقاصة لمدة ستة أشهر.

 

كما يناقش المجلس الأحمر فى اجتماع اليوم أزمة شركة "مسك" الراعية السابقة لقناة النادى التى اشتعلت بسبب مستحقات متأخرة للشركة لدى النادى، وأعلنت "مسك" إنها قامت بمخاطبة أكثر من جهة "مديونة" للأهلى أمثال ستوك سيتى الإنجليزى _من صفقة رمضان صبحى_ وأندرلخت البلجيكى _من صفقة محمود حسن تريزيجيه_ لعدم صرف مستحقات الأهلى إلا قبل تسديد النادى "ديون" الشركة الفضائية.

 


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