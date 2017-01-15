الإسماعيلى يواجه أبو صوير وديًا اليوم

كتب سليمان النقر -نانسى القاضى

يخوض فريق الإسماعيلى مباراة ودية فى الثانية عشرة والنصف ظهر اليوم الأحد مباراة ودية أمام فريق أبو صوير أحد فرق الدرجة الثالثة من أجل تجهيز لاعبيه لاستئناف منافسات الدور الثانى من عمر مسابقة الدورى العام.

كان الإسماعيلى قد خاض أولى تجاربه أمام فريق القنطرة ضمن برنامج الإعداد الذى يؤديه الدراويش استعدادًا لمواجهة سموحة بدور الـ16 لكأس مصر ومن ثم عودة مسابقة الدورى العام.

ويستعد الإسماعيلى لخوض معسكر مغلق خلال الأيام المقبلة ولم يتحدد إن كان المعسكر سيقام خارج مصر أو الاكتفاء بمعسكر محلى حال فشل توفير معسكر خارجى مناسب.