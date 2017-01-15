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الجنايات تستكمل اليوم محاكمة 28 متهما بـ"خلية دمياط الإرهابية"

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الجنايات تستكمل اليوم محاكمة 28 متهما بـ"خلية دمياط الإرهابية" الجنايات تستكمل اليوم محاكمة 28 متهما بـ"خلية دمياط الإرهابية"

>كتب إيهاب المهندس

تستكمل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار شبيب الضمرانى، اليوم الأحد،  تنظر جلسات محاكمة 12 متهمًا محبوسين، و16 متهما هاربين لاتهامهم بالقضية المعروفة اعلاميًا بـ"خلية دمياط الإرهابية".

تعقد الجلسة برئاسة المستشار شبيب الضمراني وعضوية المستشارين خالد عوض وايمن البابلى.

ويواجه المتهمون، عدة تهم منها، الانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون، تدعو لتعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، واستهداف المنشآت العامة والخاصة، والتخطيط لاغتيال رجال جيش وشرطة، وتكدير السلم العام.


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