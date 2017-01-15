وكيل وزارة الصحة بالقليوبية: غلق 346 منشأة صحية غير مرخصة

القليوبية - حسن عفيفى

أكد الدكتور نصيف حفناوى وكيل وزارة الصحة بالقليوبية خلال حوار خاص لليوم السابع أنه جار الانتهاء من تطوير 4 مستشفيات على مستوى المحافظة لاستلامهم خلال العام الجارى، وهى مستشفى أبو المنجا بشبرا الخيمة ومستشفى كفر شكر والتى تضم 120 سريرا ومستشفى قها والتى تضم أيضا 120 سريرا منها 10 أسرة للحروق و10 حضانات ووحدة للغسيل الكلوى وكذلك مستشفى الخانكة والتى تضم 140 سريرا ووحدة مناظير كما أنها تضم جميع التخصصات الطبية.

وأكد وكيل وزارة الصحة بالقليوبية أنه جار البدء فى إنشاء أكبر مستشفى بالقناطر الخيرية بتكلفة 320 مليون جنيه مشيرا إلى أن المبنى الجديد مكون من 4 طوابق ويحتوى على 150 سريرا و6 غرف عمليات ووحدة للمناظير على أعلى مستوى و30 حضانة أطفال و20 سريرا عناية مركزة وذلك لخدمة أهالى المدينة والمناطق المجاورة.

وقال حفناوى إنه تزامنا مع المبنى الجديد تبرع الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمى حاكم الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة بنحو 15 مليون جنيه لإنشاء مستشفى القناطر الخيرية للسموم والحروق ويشمل دورين علويين ودورا أرضيا بإجمالى 64 سريرا للسموم والحروق والعناية المركزة مشيرا إلى أن المبنى يضم أيضا قسما للعيادات الخارجية وصيدلية وقسم استقبال وطوارئ وقسما للعمليات وسكنا للعاملين والخدمات المساندة مشيرا إلى أن هذه الإنشاءات بعد اكتمالها سترفع من منظومة الخدمة الصحية بمحافظة القليوبية لأنها ستعد إضافة جديدة تحتاج إليها المحافظة والمحافظات المجاورة.

وعن خطة المديرية فى القضاء على فيروس سى أكد الحفناوى أن الفريق الطبى بالمستشفيات الحكومية يقوم بتعميم تحليل فيروس سى على كل المرضى المترددين على المستشفيات المختلفة للاكتشاف المبكر للمرض وسرعة علاجه بالإضافة إلى قيام وزارة الصحة إرسال قوافل طبية بالتنسيق مع منظمات المجتمع المدنى بالقرى والنجوع للمسح الشامل للمرض فيها وعمل ندوات توعية وتثقيف بالفيروس وأعراضه وكيفية الوقاية منه والتى تعتبر أهم من العلاج.

وأكد حفناوى أنه يتم التعامل مع الحالات المكتشفة بسرعة إجراء تحليل فيروسات كبدية ثم تحويل المريض وإجراء تحليل "بى سى آر" الذى يتم عن طريقه تحديد ما إذا كان المريض يحتاج لتناول جرعات السوفالدى أم لا ويتم البدء بالعلاج مجانا على نفقة الدولة.

وتابع أن الحملة التى أطلقتها الوزارة لإجراء التحاليل المجانية لجميع العاملين بالقطاع الصحى بالمحافظة يستهدف الكشف على 18 ألف من الأطباء والإداريين والعاملين بمختلف المستشفيات والوحدات الصحية على مستوى المحافظة مؤكدا إنه تم امداد مستشفى حميات بنها بجهازين "بى س ار" للكشف عن الفيروسات الكبدية.

وذلك لخدمة المرضى وتخفيف المعاناة عنهم مشيرا إلى أن الاجهزة تستخدم لإجراء تحليل لما يقرب من 2200 حالة تحليل شهريا.

وعن تطوير الوحدات الصحية للمحافظة أعلن وكيل وزارة الصحة بالقليوبية عن البدء فى تطوير 3 وحدات صحية بمناطق حلابة بمركز قليوب وبرقطا بكفر شكر وقرية الصفرا بالخانكة بتكلفة 6 ملايين جنيه بمنحة إماراتية وذلك لتقديم أفضل خدمة صحية للمواطنين.

وأشار وكيل الوزارة إلى انه تم الانتهاء من تطوير الوحدة الصحية بقرية كفر الجمال بمركز طوخ وسوف يتم افتتاحها قريبا بعد وصول 95٪ من الأجهزة إليها لخدمة أهالى المحافظة، مؤكدا أنه تقرر لأول مرة تحويل عدد من وحدات طب الأسرة إلى مراكز طبية متخصصة لتقديم خدمة صحية متميزة للمرضى بهذه المناطق فضلا عن الاستفادة من المبانى والمنشآت الطبية فى الارتقاء بالخدمات الطبية.

وأضاف وكيل الوزارة أن وحدة العمار بطوخ سيتم تحويلها إلى مركز متخصص فى غسيل الكلى ومركز آخر للصدر والاستفادة من إمكانيات المبنى الطبى كما سيتم تحويل وحدة طحانوب بشبين القناطر إلى مركز للحضانات وغسيل الكلى والرعاية الأساسية وكذا وحدة عرب جهينة إلى مركز لعلاج الكبد ومستشفى بلقس بقليوب الذى تقرر تحويله إلى مركز للطوارئ لقربه من الطريق الدائرى وبعض الطرق الرئيسية

وعن كميات لبن الأطفال بالمراكز الطبية أكد حفناوى أنه قد تم توفير 34 ألف و761 علبة ألبان أطفال لتوزيعها بـ 56 من المراكز الطبية والوحدات الصحية ومراكز تنظيم الأسرة عشلى مستوى المحافظة، مشيرا إلى أنه يجرى التنسيق مع قطاع السجون لتوزيع كمية من ألبان الأطفال على نزيلات سجن القناطر الخيرية الحاضنات لأطفال نتيجة وجود كميات إضافية فى مخازن المديرية حاليًا.

وقال إنه سيتم توزيع هذه الكمية على النحو التالى، 15 ألف و60 علبة لألبان الأطفال أقل من 6 أشهر باللون الأحمر و19 ألف و701 علبة لألبان الأطفال من عمر 7 أشهر إلى 12 شهرا باللون الأزرق وتصرف بالأسعار الحكومية المدعمة لجميع المستحقين.

وأضاف وكيل الوزارة أن هذه الكميات الجديدة تأتى بخلاف ما تم صرفه خلال الأشهر الماضية مؤكدا أنها تكفى لسد الاحتياجات تماما بعد نجاح الوزارة فى توفير الكميات المطلوبة بالزيادة، مشيرا إلى أنه لا توجد الآن أى مشكلة على الإطلاق فى توفير ألبان الأطفال، نافيا ما أشيع عبر السوشيال ميديا من توزيع ألبان أطفال منتهية الصلاحية.