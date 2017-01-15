ضبط أسلحة نارية وملابس مستوردة غير خالصة الرسوم الجمركية ومخدرات ببورسعيد

بورسعيد – محمد فرج

شنت مديرية الأمن حملة مكبرة أشرف عليها السيد اللواء زكى صلاح مدير أمن بورسعيد إدارة البحث الجنائى برئاسة اللواء إبراهيم الديب مدير إدارة البحث والعميد محمد عبد الوهاب. رئيس فرع الأمن العام وكافة الجهات المعنية.

وأكد المقدم محمد رشوان المتحدث الإعلامى لمديرية الأمن فى تصريحات صحفية لـ"اليوم السابع" أن الحملة الأمنية المكبرة أسفرت جهودها من ضبط كل من المدعو "ا أ ع" 41 سنه صياد من ناحيه المطريه دقهليه مقيم دائرة قسم الزهور من ذوى المعلومات الجنائيه بحوزته سلاحا ناريا عبارة عن "بندقية خرطوش عيار12 مم أجنبية الصنع تحمل رقم 16094 E 15على جسم السلاح تحرر المحضر 849/2017 جنايات الزهور و"ا ب ج" 42 سنة صياد مقيم دائرة قسم الجنوب من ذوى المعلومات الجنائية بحوزته سلاحا ناريا بندقية خرطوش عيار12 مم أجنبية الصنع تحمل رقم 1964 /12 على جسم السلاح وتحرر المحضر 149/2017 جنايات الجنوب.

وتابع: الحملة تمكنت من ضبط مخزن بمنطقة المناصرة دائرة قسم الزهور خاص بالمدعو "م م ف" محمد محمد فويله 43 سنة مقيم دائرة قسم الزهور بداخله حوالى 500 طن بضائع أجنبية غير خالصة الرسوم الجمركية وتحرر المحضر 3 أحوال مباحث التموين وضبط مخزن آخر بمنطقة الجرابعة دائرة قسم الزهور خاص بالمدعو "ح ا ج" 62 سنة مقيم دائرة دائرة قسم المناخ بداخله حوالى طن وربع بضائع أجنبية غير خالصة الرسوم الجمركية تحرر المحضر 4 أحوال مباحث التموين وضبط مخزن بمنطقة المناصر دائرة قسم الزهور خاص بالمدعو "ع ف ع" 58 سنه مقيم المطرية دقهلية بداخله حوالى نصف طن بضائع أجنبية غير خالصة الرسوم الجمركية تحرر المحضر 5 أحوال مباحث التموين، ضبط مخزن بمنطقة الجرابعة دائرة قسم الزهور خاص بالمدعو "ح م ك" 26 سنة مقيم دائرة قسم الزهور بداخله حوالى ربع طن بضائع أجنبية غير خالصة الرسوم الجمركية تحرر المحضر 6 أحوال مباحث التموين ضبط مخزن بمنطقه الجرابعة خاص بالمدعو "ا و ع " 27 سنه مقيم دائرة قسم الضواحى بداخله حوالى 1 طن بضائع أجنبيه غير خالصه الرسوم الجمركيه.

وأوضح أنه تحرر المحضر 7 احوال مباحث التموين بضبط مخزن بمنطقة الجرابعة.. خاص بالمدعو "ه م ع " 38 سنه مقيم جرجا سوهاج بداخله حوالى 1 طن بضائع أجنبيه غير خالصة الرسوم الجمركيه والمحضر 8 أحوال مباحث التموين وتم التحفظ على المضبوطات بمخازن جمارك بورسعيد.. على ذمة تصرف النيابة.

وقال رشوان أن الحملة التى شنتها الأجهزة الأمنية أسفرت عن ضبط "ح ع م" وشهرته السنسن 22 سنة عاطل مقيم دائرة قسم الزهور من ذوى المعلومات الجنائيه بحوزته حوالى 130 جراما لمخدر البانجو بقصد الاتجار ومبلغا ماليا وتحرر المحضر 842/2017 جنايات الزهور و"ج م أ" وشهرته أبو حلاوة 20 سنه عاطل من ذوى المعلومات الجنائيه بحوزته حوالى 100 جرام لمخدر البانجو بقصد الاتجار ومبلغ مالى وهاتف محمول وتحرر المحضر 837/2017 جنايات الزهورو ضبط "م ع ع " 27 سنه عاطل بحوزته حوالى 45 جراما لمخدر الحشيش بقصد الاتجار ومبلغ مالى وهاتف محمول و تحرر المحضر 361/2017 جنايات المناخ .