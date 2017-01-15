نائب رئيس جامعة دمياط: نسعى لإنشاء كليات للهندسة والتمريض والحقوق

دمياط-معتز الشربينى

قال الدكتور طارق أبو المعاطى نائب رئيس جامعة دمياط لشئون التعليم والطلاب لـ"اليوم السابع" إن إدارة الجامعة تتابع إنشاءات الحرم الجامعى الجديد بدمياط الجديدة بصفة يومية بهدف الانتهاء من الإنشاءات التى تقوم بها شركة المقاولين العرب وكذلك متابعة توفير كافة سبل السلامة والصحة المهنية بالمبانى، تمهيدا لإعلان بدء أعمال التجريب وضم جزء من الإنشاءات الجديدة لخطة الدراسة بعد إقرار إدارة الحماية المدنية على سلامة الإنشاءات وجاهزيتها للعمل.

وأضاف أبو المعاطى أن الجامعة تهدف إلى التوسع فى إنشاء كليات جديدة ضمن خطتها بعد استلام مبانى الحرم الجامعى الجديد وتشمل كلية الهندسة والتى تعرض حاليا على لجنة القطاع الهندسى بالمجلس الأعلى للجامعات على أن تضم شعب الميكانيكا، الكهرباء، هندسة طبية، والهندسة البحرية وبعض الشعب التى تخدم المجتمع الدمياطى. بالإضافة إلى كلية للتمريض والتى تعرض حاليا على لجنة قطاع التمريض بالمجلس الأعلى للجامعات.

وأضاف ابو المعاطى أن الجامعة تلقت مؤخرا موافقة لجنة قطاع كليات الحقوق على إنشاء كلية للحقوق بجامعة دمياط وتم إرسال موافقة القطاع إلى المجلس الأعلى للجامعات المنوط به الموافقة على إنشاء كليات جديدة.