4 نصائح تساعدك على تحسين التمثيل الغذائى أهمها تناول الأطعمة الحارة

نهى طارق

عملية التمثيل الغذائى هى مجموعة من العمليات التى يستخدمها الجسم لتحويل الغذاء إلى طاقة، وتقول الدراسات إن هذه العملية إذا تمت ببطء فإن الجسم يستخدم مواد غذائية أقل، وهو الأمر الذى يتسبب فى تحويلها إلى دهون ويتسبب فى زيادة الوزن.

ونظرا لهذا الأمر فإن أفضل وسيلة لإنقاص الوزن هو تسريع عملية التمثيل الغذائى، وقدم موقع Step to Health بعض النصائح التى تساعد على ذلك، وهى:

1. تناول 5 وجبات يوميا

تقول الدراسات إن الجسم يحتفظ ببعض المواد الغذائية عندما يحتاج إلى طاقة إذا اعتاد الجسم على أنه لا يأكل لفترة طويلة، لذلك فإن الجسم إذا اعتاد الحصول على 5 وجبات فإنه لا يحتاج إلى تخزين مواد غذائية، الأمر الذى يساعد على تحسين عملية التمثيل الغذائى.

2. إضافة زيت جوز الهند إلى النظام الغذائى

تقول الدراسات إن زيت جوز الهند يساعد على إسراع عملية التمثيل الغذائى أكثر من زيت الزيتون، لذلك ينصح الأطباء بالحصول عليه بإضافته على الوجبات 3 مرات يومياً.

3. تناول القهوة مع وجبة الإفطار

الكافيين لا يساعد على الاستيقاظ فقط ولكنه يسرع أيضا معدل ضربات القلب، الأمر الذى يساعد على إعطاء الجسم دفعة قوية بما فى ذلك عملية التمثيل الغذائى.

4. تناول الأطعمة الحارة

الأطعمة الحارة ترفع من درجة حرارة الجسم، والحرارة تساعد على تسريع عملية التمثيل الغذائى، لكن لا ينصح الأطباء بالإكثار منها حتى لا تسبب بعض المشاكل الصحية مثل البواسير.