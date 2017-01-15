طنطا يقترب من ضم عمر بسام مهاجم الأهلي السابق

كتب رامي ناجي - محمد غنيم

اقترب نادى طنطا برئاسة فايز عريبى من ضم عمر بسام مهاجم الأهلى السابق ولاعب أسوان الحالى وذلك على سبيل الإعارة لمدة ستة أشهر لدعم هجوم الفريق الطنطاوى فى فترة الانتقالات الشتوية.

وأجرى الجهاز الفنى لطنطا اتصالات مع اللاعب من أجل ضمه لصفوف الفريق وهو ما رحب به اللاعب الذى يرغب فى المشاركة من أجل استعادة مستواه خلال مباريات الدور الثانى من الدورى الممتاز.

يذكر أن نادى طنطا دخل فى مفاوضات مع مسئولى المصرى لضم السيد حمدى إلى صفوف الفريق، واقترح مسئولو الفريق البورسعيدى ضم اللاعب ضمن مقابل صفقة تبادلية مع رضا العزب ولاعب آخر.