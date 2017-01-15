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منتخب المغرب يصل القاهرة لمواجهة منتخب الشباب وديًا مرتين

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منتخب المغرب يصل القاهرة لمواجهة منتخب الشباب وديًا مرتين منتخب المغرب يصل القاهرة لمواجهة منتخب الشباب وديًا مرتين

>كتب محمد ربيع - محمد مراد

يصل ظهر اليوم منتخب المغرب إلى القاهرة لمواجهة منتخب للشباب مواليد 97 وديًا مرتين يوم الثلاثاء المقبل ويوم 20 يناير، فى إطار الاستعداد لكأس الأمم الأفريقية 2017 بزامبيا.

 

من المقرر أن تقام مباراتا مصر والمغرب يومى الثلاثاء والجمعة فى الثالثة عصرًا باستاد القاهرة .

 

واختار الجهاز الفنى لمنتخب الشباب بقيادة معتمد جمال 26 لاعبًا هم: محمد عصام الغندور "الأهلى" وعمر وائل رضوان "الشرقية" ومصطفى محمود "الجيش" وأسامة جلال "بتروجت" وعلى حسين "الإسماعيلى" وعمر صلاح "الزمالك" ومحمد يوسف "الزمالك" ومحمود مرعى "وادى دجلة" وأحمد أبو الفتوح "إنبى" وعمرو السعداوى "الأهلى" وعمر رجب "الداخلية" وأحمد عبد القادر "سموحة" وأكرم توفيق "الأهلى" وناصر ماهر "بتروجت" وكريم نيدفيد "الأهلى" أحمد مصطفى "بتروجت" أحمد رمضان بيكهام "الأهلى" وأحمد حمدى "الأهلى" ومحمود سامى "الداخلية" وعمر فاروق "المقاولون" وعبد الله النادى "القناة" ومصطفى محمد "الداخلية" وصلاح محسن "إنبى" ومدحت إبراهيم "غزل المحلة" ومحمد صادق "القناة" وعمر مرموش "وادى دجلة".

 


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