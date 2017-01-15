أخبار عاجلة

8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس ... أهم الاخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية -
8 الصبح - رامي رضوان يفصح بكل جراءة عن الدول والقنوات الداعمة للإرهاب فى مصر -
محافظ أسوان يتابع «الخلل الأمني» لحماية معابد النوبة -
بالصور.. سيارة حكومية تلقي الزبالة أمام منازل الأهالي ليلا -
«وقف الصيد ببحيرة ناصر» يشعل أسعار الفسيخ الأسوانى قبل شم النسيم -
«فيفا» يدين حادث انفجار قرب حافلة تقل فريق بروسيا دورتموند الألماني -
سفارة مصر بألمانيا تفتح أبوابها لتلقي العزاء في ضحايا تفجيرات الكنيستين -
الأمن الفلبيني يقتل قياديا في جماعة أبو سياف الإرهابية -
فيديو| سلفي لمظهر شاهين: «شفتك ماسك إيد واحدة عمال تعفص فيها» -
مدير أمن البحيرة ينهي خصومة ثأرية بين عائلتين في كفر الدوار -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

جورج وسوف في هجومه الأعنف على أصالة : نكرة ومن ذوي الاحتياجات الخاصة مثلي

Google+ Print

الأحد 15-01-2017 01:00

شنّ الفنان جورج وسوف هجومه الأعنف على الفنانة أصالة، ناعتاً إياها بـ الفاجرة" و"النكرة" و"الخائنة"، ومؤكداً أنّ اسمها لا ينطبق عليها.

وبدا الفنان جورج وسوف متجاهلاً لـ أصالة عند عرض صورة لها خلال استضافته في برنامج "عائشة"، الذي يُعرض على "قناة التاسعة مساءً" التونسية، إذ قال: "هل هي ماجدة الرومي!"، وكأنه لم يعرفها، ثم علٌّق باستياء "اسم على غير مسمّى. فاجرة حتى بالمغنى فاجرة. فنانة أوكيه. الله يرحم أبوها كان فناناً اسمه مصطفى نصري، وهو من أحلى من غنّى في سوريا. هي تعتقد أن الله خلقها ولم يخلق غيرها. هي الخاسرة. أين هي أصالة اليوم؟ كان من المفترض أن تكون مخلّدة نسبة إلى تاريخها".

وعن الشيء الذي خسرته أصالة ردّ غناءً مغنياً: "خسرت كل الناس عشانه"، وتابع: "هي تعرف ماذا خسرت. هي خسرت وطنها وبيتها. حافظ الأسد رحمه الله هو الذي أرسلها إلى روسيا وأصلح قدمها "وبلا تجبّر" هي كانت من ذوي الاحتياجات الخاصة متلي الآن. ولكنها بصقت في الصحن عندما سارت على قدميها. عيب عليها". وأضاف: "رحم الله امرأ عرف قدره فوقف عنده. هي نكرة بالنسبة إليّ. الكل يدفع الثمن. وكلّ واحد يدفع ثمن أعماله ويحصد ثمن ما يفعله".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي