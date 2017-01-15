جورج وسوف في هجومه الأعنف على أصالة : نكرة ومن ذوي الاحتياجات الخاصة مثلي

شنّ الفنان جورج وسوف هجومه الأعنف على الفنانة أصالة، ناعتاً إياها بـ الفاجرة" و"النكرة" و"الخائنة"، ومؤكداً أنّ اسمها لا ينطبق عليها.

وبدا الفنان جورج وسوف متجاهلاً لـ أصالة عند عرض صورة لها خلال استضافته في برنامج "عائشة"، الذي يُعرض على "قناة التاسعة مساءً" التونسية، إذ قال: "هل هي ماجدة الرومي!"، وكأنه لم يعرفها، ثم علٌّق باستياء "اسم على غير مسمّى. فاجرة حتى بالمغنى فاجرة. فنانة أوكيه. الله يرحم أبوها كان فناناً اسمه مصطفى نصري، وهو من أحلى من غنّى في سوريا. هي تعتقد أن الله خلقها ولم يخلق غيرها. هي الخاسرة. أين هي أصالة اليوم؟ كان من المفترض أن تكون مخلّدة نسبة إلى تاريخها".

وعن الشيء الذي خسرته أصالة ردّ غناءً مغنياً: "خسرت كل الناس عشانه"، وتابع: "هي تعرف ماذا خسرت. هي خسرت وطنها وبيتها. حافظ الأسد رحمه الله هو الذي أرسلها إلى روسيا وأصلح قدمها "وبلا تجبّر" هي كانت من ذوي الاحتياجات الخاصة متلي الآن. ولكنها بصقت في الصحن عندما سارت على قدميها. عيب عليها". وأضاف: "رحم الله امرأ عرف قدره فوقف عنده. هي نكرة بالنسبة إليّ. الكل يدفع الثمن. وكلّ واحد يدفع ثمن أعماله ويحصد ثمن ما يفعله".