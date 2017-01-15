بالصور: ابنة الفنانة نادية شكري ترفض إعلان وفاتها مع نجوم "العيال كبرت"

جددت رشا سامي العدل ابنة الفنانة المعتزلة نادية شكري، رفضها الكامل لهاشتاق "العيال كبرت وماتت" الذي تم اطلاقه بمناسبة رحيل الفنانة الكبيرة كريمة مختار، وطلبت من رواد مواقع التواصل الاجتماعي احترام غضبها من إعلان وفاة والدتها رغم أنها ما زالت على قيد الحياة.

رشا ابنة الفنان الراحل سامي العدل، نشرت أولا رسالة توضيحية طالبت فيها عدم تداول هاشتاق "العيال كبرت وماتت" احتراما لوالدتها الفنانة المعتزلة نادية شكري التي قدمت دور الابنة الصغرى سحر، وقالت: "حاجة في منتهى الاستفزاز الصراحة اني اللاقي عناوين "ورحلت اخر فرد في عائلة السكري".. لما تيجي من الغريب هاُستفذ اه لكن لما تيجي من اصحابي عيييييييب والله".

أضافت عبر صفحتها على موقع الفيس بوك: رحم الله جميع الفنانين في مسرحية العيال كبرت بس "سحر السكري" حية ترزق الحمد لله ربنا يخليهالي ومايحرمنيش منها أبدا ويطول لي في عمرها... أمي آخر ما تبقى ليا في الحياة وولادي وبجد مجرد الفكرة بتوجعني اوي واللي مش قادر يحترم مشاعري يا ريت ياخد بعضه من سكات ويخرج من عندي!"

وردا على سخرية البعض منها كتبت للمرة الثالثة: "كلامي من قلبي على أمي أصبح سخرية لبعض الناس طبعا الخبر في حد ذاته مش سخرية و انما خبر عادي... لكن بعض الناس تعليقاتهم غريبة ... رغم ان الستاتوس بتاعي موجه لأصدقائي "

يذكر أن الفنانة نادية شكري اعتزلت الفن وحصلت على الطلاق من والد طفلتها الفنان سامي العدل وهاجرت لاستراليا مع الفتاة، وعادت للقاهرة بعد غياب طويل، وظن أغلب الجمهور أنها توفيت خاصة وأنها لم تظهر علنا إلا مرات نادرة إحداها بحفل زفاف صغيرتها رشا.