"ديلى ميل": تعلم أكثر من لغتين ينشط المخ ويمنع الإصابة بالخرف

كتب بيتر إبراهيم

نتائج جديدة ومثيرة كشفت عنها دراسة علمية حديثة، حيث أفادت بأن تعليم لغتين أو أكثر يعزز صحة الدماغ من أولئك الذين يتحدثون لغة واحدة فقط.

ووفقا لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية فأوضح الباحثون أن أدمغة الأشخاص الذين لديهم لغتين أو أكثر أقل عرضة لظهور علامات الشيخوخة المعرفية أو الخرف.

وأشار الباحثون من جامعة مونتريال الكندية إلى أن تعليم أكثر من لغتين يغير كيفية عمل الدماغ عن طريق تنفيذ المهام التى تتطلب التركيز على قطعة من المعلومات دون التشتت.

ولتأكيد نتائج الدراسة قام الباحثون بتحليل بيانات مجموعتين من كبار السن لأداء المهام التى تنطوى على التركيز فى المعلومات البصرية مع تجاهل المعلومات المكانية.

وباستخدام الرنين المغناطيسى للنظر فى أدمغتهم خلال هذه المهمة، وجد الباحثون أن الأشخاص الذين لديهم لغة واحدة يحتاجون إلى تنشيط مناطق بالدماغ المسئولة عن الذاكرة، وفى المقابل كان الأشخاص الذين يتعلمون لغتين أو أكثر يتميزون بقوة التفكير ويكونون أقل عرضة للإصابة بالخرف والزهايمر.

وأظهرت الدراسة أن الأشخاص الذين يتعلمون لغتين منفصلتين يربطون بين المناطق المعالجة البصرية التى تقع فى الجزء الخلفى من الدماغ، وهذه المنطقة متخصصة فى الكشف عن الخصائص البصرية للأشياء.

ومن الجدير بالذكر أن فريق من الباحثين البلجيكيين وجدوا أن محاولة تعلم لغة ثانية يؤخر من خطر تطوير الإصابة بمرض الزهايمر فى وقت مبكر، بما يصل إلى 5 سنوات.