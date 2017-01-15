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حظك اليوم برج الأسد ليوم الأحد 15/1/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. تقلع عن التدخين وتميل للتبذير

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حظك اليوم برج الأسد ليوم الأحد 15/1/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. تقلع عن التدخين وتميل للتبذير حظك اليوم برج الأسد ليوم الأحد 15/1/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. تقلع عن التدخين وتميل للتبذير

>كتبت أسماء زيدان

له من اسمه حظ فهو يتسم بالشجاعة والطموح والقوة والعزيمة القوية، إنه برج الأسد، أحد الأبراج النارية، ويقدم "اليوم السابع" الأحد لمواليد برج الأسد على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى .

حظك اليوم برج الأسد على الصعيد المهنى:

تميل للتبذير اليوم، وانتبه لارشادات علماء الفلك فالوقت لا يناسب فقدان مدخراتك، تحلى بالصبر والأمور ستسير بشكل تدريجى .

الأسد على الصعيد العاطفى:

أحد المقربين لك يخطط لإعداد مفاجأة لك، فلديك وقت للتمتع بوقت ساحر، ومن المرجح أن تكون حفلة ماجنة مع الأصدقاء .

الأسد على الصعيد الصحى:

سوف تكون شخصا قادرا على إقناع العادات الغذائية التى تؤثر على صحتك اليوم، ومن المحتمل ان تتخذ خطوة حاسمة لتصحيح الوضع اليوم، وإذا كنت مدخنا قد تعقد العزم على الإقلاع عن التدخين .

توقعات علماء الفلك الفترة القادمة:

يمكنك استضافة مؤتمر كبير أو ندوة ولكن انتبه لحدوث التباسات طفيفة فى مكان العمل قد تضعك فى حرج أمام كل واحد، وقد تضطر إلى إلغاء الحدث، حافظ على هدوء أعصابك والتصرف بشكل إيجابى .


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مصر 365

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