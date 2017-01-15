حظك اليوم برج الجوزاء ليوم الأحد 15/1/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. تميل للعمل على حساب الأسرة

كتبت أسماء زيدان

يتسم بالسحر والعصبية والرغبة فى تقويم كل ما يراه خطأ من وجهة نظره، إنه برج الجوزاء أحد الأبراج الهوائية، ويقدم "اليوم السابع" حظك اليوم، لمواليد برج الجوزاء على الصعيد الصحى والعاطفى والمهنى.

حظك اليوم برج الجوزاء على الصعيد المهنى:

فرص جديدة للعمل والدخل ينفتح لك، واجهت عدد من الخيارات جعلت من الصعب أن تختار بين البدائل، كما أن الموازنة بين العمل والأسرة صعب اليوم، فتميل إلى العمل على حساب الأسرة .

الجوزاء على الصعيد العاطفى:

يمكنك أن تجرى اتصال مع الجميع، ولكن هذا لا يعنى أن مبادرتك مثالية اليوم، وسيكون الأمر مبكر على أن نقول إلى هذا يسمى الحب من النظرة الأولى.

الجوزاء على الصعيد الصحى:

القضايا الصحية التى تم تجاهلها لبعض الوقت تبدأ فى فرض أوضاع إذا تم تجاهلها تصبح خطيرة، وعليك استشارة الطبيب على الفور، تجنب وضع شىء فى النظام الخاص بك فلا تتجاهل المبادئ التوجيهية الغذائية وهذا هو الوقت للعودة لروتين صارم .

توقعات علماء الفلك الفترة القادمة:

شخص مسن يمنحك غذاء للفكر، وتخطط لتتحديد أولويات قوتك، تقوم بدورك كما ينبغى وعليك الهدوء وممارسة الصبر، وأنت بحاجة للرعاية الصحية والوقت للاسترخاء، وترتيب مالى مهم تمر به، فقد تثبت مكاسب غير متوقعة بالنسبة لك .