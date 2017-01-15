حظك اليوم برج القوس ليوم الأحد 15/1/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. تنعم بنجاح على المستوى المهنى

كتبت أسماء زيدان

هو أحد الأبراج النارية التى تتسم بالعصبية والحماس والطموح الشديد، إنه برج القوس ويقدم "اليوم السابع" حظك اليوم الأحد، لمواليد برج القوس على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى .

حظك اليوم برج القوس على الصعيد المهنى :

الأشخاص الذين يعملون فى مجال التدريس والكتابة والصحافة والأدب يتمتعون بنجاح كبير فى حياتهم المهنية اليوم، كما أنه يوم مناسب للاستثمارات فى المؤسسات التعليمية وفى مجال التشييد والبناء.

القوس على الصعيد العاطفى :

لقد واجهت شخص عاطفى، ولكن عليك بالانتباه لذاتك حتى لا تجلب سوى خيبة الأمل، وحاول الانخراط مع الناس الذين هم على قيد المساواة معك، وتشعر معهم بالراحة .

القوس على الصعيد الصحى :

عليك أن تدرك أن الاعتدال هو مفتاح الحياة، وعليك عدم البقاء فى المزاج العام الذى مررت به هذا الأسبوع فى الأسبوع القادم، فأنت بحاجة إلى أن تكون فى أفضل صحة.

توقعات علماء الفلك الفترة القادمة :

اليوم يسمح لك بالعمل والتفكير، ومن المتوقع أن يحدث أحد الأحداث إما الجيدة أو السيئة، ونصيحة اليوم لك كن لبقًا ودبلوماسيا واستمع إلى رأسك.