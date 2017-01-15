حظك اليوم وتوقعات الأبراج يوم الأحد 15 يناير 2017.. يوم الحظ على الصعيد المهني للعديد من الأبراج أبرزها الحمل

نقدم لقراء "اليوم السابع" توقعات الأبراج وحظك اليوم ليوم الأحد 15 يناير 2017 على الأصعدة المهنية والعاطفية والصحية وهو يوم مليء بالإنجازات على الصعيد المهني بالنسبة للكثير من الأبراج مثل الحمل والجدي، ولكنها ليست مستقرة على الصعيد الشخصي أو العاطفي لا سيما بالنسبة لمواليد برج الدلو.

حظك اليوم برج الدلو الأحد 15/1/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. تتلقى عرض عمل جيد لكنه يحتاج للتفكير

نقدم لمولود برج الدلو حظك اليوم على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى وهو البرج الذى يتميز مواليده حب الحرية والانطلاق والحدس القوى والكراهية الشديدة للروتين والحرص على كسره قدر الإمكان.

حظك اليوم برج الدلو على الصعيد المهنى:

ستحصل على عرض عمل جيد اليوم ولكنه سيحتاج الكثير من الوقت، ما ينعكس سلبًا على أفراد عائلتك ورغم أن عرض العمل سيكون جذابًا إلا إنه يحتاج منك إلى الكثير من التفكير.

برج الدلو على الصعيد العاطفى:

من المهم ألا تجعل المكابرة تفسد علاقتك العاطفية خاصة أن شريك حياتك أيضًا يميل للعناد وليس له مزاج للتنازلات فحاول أنت أن تتحلى بالكثير من التفاهم والمرونة.

برج الدلو على الصعيد الصحى:

اليوم ستبذل الكثير من المجهود الذى يدفع جسدك ضريبته فمن الممكن أن تصاب بآلام شديدة فى الرقبة بسبب الانحناء طوال ساعات العمل فاحرص على أن تحصل على تدليك أو علاج للاسترخاء.

توقعات علماء الفلك لبرج الدلو:

حركة الكواكب تسمح لك بالحصول على فترة للتفكير الهادئ وحسم بعض الأمور التى تشعر بالحيرة بشأنها فى إطار أكثر تعقلاً .

حظك اليوم برج الجدى الأحد 15/1/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. تعانى حيرة بين العمل والحياة الشخصية

نقدم لمولود برج الجدى حظك اليوم على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى وهو البرج الذى يتميز مواليده بشعور شديد بالمسئولية والالتزام خاصة تجاه الأسرة وتجاه العمل، ويتميزون بالجدية الشديدة فى التعامل مع الآخرين وعدم تقبل الدعابة لكنهم أشخاص لطيفو المعشر لا تمل مجالستهم.

حظك اليوم برج الجدى على الصعيد المهنى:

أوضاعك فى العمل متقلبة اليوم وقد تتكبد بعض الخسائر ولكن لا تقلق فهذه الخسائر ستكون صغيرة فقط احرص على أن تكون حذرًا، وأن تعمل بجد لتغطية الخسائر التى حدثت فى وقت قريب جدًا.

برج الجدى على الصعيد العاطفى:

اليوم تجد نفسك حريصًا على أن تكون بصحبة شريك العاطفى وهو الأمر الذى كنت تنتظره من فترة طويلة وكنت تنتظر من وقت كبير أن تحصل على اهتمامه وقد يتحول اللقاء العاطفى الرومانسى إلى بداية جديدة لعلاقة جدية.

برج الجدى على الصعيد الصحى:

هناك ما يدعوك للقلق بشأن صحة الأشخاص المسنين الذين تعرفهم سواء كانوا أقارب أو أصدقاء، فحاول أن تتواصل معهم وأن تأخذ خطوات احتياطية لازمة للعناية بصحتهم وستدرك أخيرًا مدى فعالية النظام الغذائى الذى تقوم به هذه الأيام.

توقعات علماء الفلك لبرج الجدى:

تحرز تقدمًا مهنيًا اليوم ولكن من الضرورى ألا تتجاهل عائلتك بحثًا عن المكاسب المالية والمهنية ومن المحتمل أن تشعر أنك ممزقًا إلى حد ما بتأثير هذه القوى المتناقضة، ولكنك فى النهاية ستنجح فى اتخاذ القرار السليم.

حظك اليوم برج الحمل الأحد 15/1/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. يوم حظك على صعيد العمل

نقدم لمولود برج الحمل حظك اليوم على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى وهو البرج الذى يتميز مواليده بالمشاعر المرهفة ولكنهم فى الوقت نفسه شديدى العصبية والحدة، ورغم تميزهم بأن لديهم قوة تحمل كبيرة إلا أنهم حين يفقدون صبرهم ينفجرون كقنبلة.

حظك اليوم برج الحمل على الصعيد المهنى:

اليوم هو يوم الحظ بالنسبة لك، وقد يتم وضعك على رأس القائمة فى أى اجتماع أو تفاوض، وستتمكن من حل أى مشكلة بكل سهولة وستكون جهودكم موضع تقدير من الآخرين، وإذا كنت تخطط للاستثمار اليوم فى العقارات قد تحصل على صفقة جيدة.

برج الحمل على الصعيد العاطفى:

من الضرورى أن تجعل الأنا الخاصة بك جانبًا إذا كنت تريد أن تبدأ علاقة واعدة مع شخص جديد ومن المحتمل أن تتسبب مشاكل عائلية فى أن تكون رؤيتك ضيقة ومنحصرة على نفسك فحاول أن تتجنب ذلك لبدء العلاقة.

برج الحمل على الصعيد الصحى:

قد تضطر إلى اتخاذ إجراءات تأديبية قوية مع نفسك لتدريب عقلك على تناول الأطعمة الصحية فقط وتدريب جسمك على ممارسة الرياضة فى بداية كل يوم.

توقعات علماء الفلك لبرج الحمل:

اليوم أنت فى حاجة ماسة إلى فهم وإتقان تحقيق التوازن بين الواقع المادى ورؤيتتك الخاصة، وأن تكون خططك الطموحة منطقية وقابلة للتحقيق ويجب أن تتفهم العقبات الفعلية التى قد تواجهها.

حظك اليوم برج الميزان الأحد 15-1-2017..علماء الفلك: الصعيد المهنى فى طريقه للانتعاش.. وستتلقى جرعة حب ورومانسية من الشريك

قدم علماء الفلك لمواليد برج الميزان لليوم الأحد 15 يناير عدد من التوقعات المهمة فى الأصعدة المختلفة، فأكدوا أنك ستجد الكثير من الحب والرومانسية من قبل شريكك فهو سيسعى لإبراز مدى عشقه لك بطرق عديدة ومختلفة.

الصعيد المهنى

لمواليد هذا البرج يؤكد العلماء أن الصعيد المهنى سينتعش بشكل ملحوظ خلال هذه الفترة وهو الأمر الذى سيعود عليك بشكل إيجابى، وهناك مكافأة متوقعة فى الطريق إليك.

الصعيد العاطفى

أكد علماء الفلك أنك هذه الفترة ستجد الكثير من الحب والرومانسية من قبل شريكك فهو سيسعى لإبراز مدى عشقه لك بطرق عديدة ومختلفة.

الصعيد الصحى لمواليد برج الميزان

علماء الفلك يؤكدوا أنك تعانى من حالة إجهاد واضحة تجعلك دائما حالتك المزاجية مضطربة وأكثر عصبية، فالنوم العميق لساعات طويلة أمر مهم لا يمكن تجاهله حاليا .

توقعات علماء الفلك لبرج الميزان

يتوقع علماء الفلك أن سوء الفهم سيجعل إحدى علاقاتك مع أصدقائك القدامى متوتر وفى طريقها للانهيار، عليك أن تتعامل بحكمة حتى تستطيع تخطى هذه المرحلة الصعبة .

حظك اليوم برج العقرب الأحد 15-1-2017.. علماء الفلك: تزداد حياتك العاطفية توترا.. حارب من أجل الوصول لأهدافك وتحقيق أحلامك

قدم علماء الفلك لمواليد برج العقرب لليوم الأحد 15 يناير عدد من التوقعات المهمة فى الأصعدة المختلفة، فأكدوا أن عليك أن تحارب من أجل الوصول لأهدافك وتحقيق أحلامك.

الصعيد المهنى

لمواليد هذا البرج يؤكد العلماء أن الصعيد المهنى سيظهر به عدد من العقبات التى ستشعرك بالمزيد من الخوف والقلق، لكن عليك أن تحارب من أجل الوصول لأهدافك وتحقيق أحلامك .

الصعيد العاطفى

أكد علماء الفلك أنك هذه الفترة تزداد حياتك العاطفية توترا، وخاصة أنك غير قادر على اتخاذ أى قرار يدعمها فى حين أنك دائما تبحث عن الانسجام مع الشريك إلا أنك غير قادر للوصول لهذه المرحلة.

الصعيد الصحى لمواليد برج العقرب

علماء الفلك يؤكدوا أنك تعانى من ضغط أعصاب شديد خلال هذه الفترة والاسترخاء وممارسة اليوجا سيساعدانك على التخلص من هذه الحالة التى أصبحت تزداد بشكل ملحوظ .

توقعات علماء الفلك لبرج العقرب

يتوقع علماء الفلك أن هناك جلسة نقاش كبيرة مع أفراد عائلتك بخصوص إحدى المناسبات التى تقوموا حاليا بالتجهيز لها، وقائمة الضيوف ستأخذ الكثير من وقتك وتركيزك خلال هذه الفترة .

حظك اليوم برج السرطان الأحد 15-1-2017..علماء الفلك: الجانب المادى يسير بخطى مستقرة جدا.. والصعيد المهنى يسوده الهدوء

قدم علماء الفلك لمواليد برج السرطان لليوم الأحد 15 يناير عدد من التوقعات المهمة فى الأصعدة المختلفة، فأكدوا أن هناك مناقشات مثمرة مع بعض أفراد عائلتك قد تساعدك على وضع الأمور فى مكانها الحقيقى .

من جهة أخرى التزامك بنظام غذائى جيد ومتوازن أمر مهم لكى يظل الصعيد الصحى فى أفضل حال.

الصعيد المهنى

لمواليد هذا البرج يؤكد العلماء أن الصعيد المهنى يسوده الهدوء وخطواته خلال هذه الفترة ممتازة، وذلك يرجع لذكائك وقدرتك على التفاهم مع من حولك ومساعدتهم فى المهام المكلفين بها.

الصعيد العاطفى

أكد علماء الفلك أن الشريك سيعمل جاهدا على إرضائك خلال هذه الفترة وجعلك تشعر بالانسجام والرومانسية معه بشكل ملحوظ، وذلك بسبب قدرتك على إسعاده خلال الفترة الماضية.

الصعيد الصحى لمواليد برج السرطان

علماء الفلك يؤكدوا أن التزامك بنظام غذائى جيد ومتوازن أمر مهم لكى يظل الصعيد الصحى فى أفضل حال، من جهة أخرى عليك أن تتوقف تماما عن التدخين الذى يؤثر على كل أجهزة الجسم.

توقعات علماء الفلك لبرج السرطان

يتوقع علماء الفلك أنت قادر خلال هذه الفترة اكتشاف المزيد من قدراتك ومواهبك، وهو الأمر الذى سيزيد ثقتك بنفسك بشكل ملحوظ .

من جهة أخرى الجانب المادى يسير بخطى مستقرة جدا ومن الممكن أن تفاجئ الفترة المقبلة بأحد المشروعات التى ستقدم لك دخلا ماليا إضافيا.

وخلال هذه الفترة سوف يكون هناك مناقشات مثمرة مع بعض أفراد عائلتك قد تساعدك على وضع الأمور فى مكانها الحقيقى.

حظك اليوم برج الثور ليوم الأحد 15/1/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. لا تتكاسل وأبدا عملك بحماس

يتميز بمشاعره الرقيقة وحدسه القوى، عاشق لكل ما يتعلق بالفن وكبرياء وثقة لا يهزهما أحد هذه هى أبرز صفات برج الثور الذى نقدم له اليوم حظك اليوم على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى، ذلك بالإضافة إلى ميول الثور الدائمة إلى العزلة والتفكير فى الأشياء التى تهم شخصه فقط.

برج الثور على الصعيد المهنى:

لابد أن تجدد خطط عملك، وذلك حتى تلاحق تطور الواقع المستمر، حاول أن تتجاهل الشعور بالكسل وأبدأ عملك بحماس .

برج الثور على الصعيد العاطفى:

إذا كنت تريد أن تكون محبوبا ومدللا، أطلب ذلك من شريك حياتك ولكن لابد أن تأخذ حذرك فى أسلوب طلبك، ولا تكن عنيفا فى الحكم على عيوب حبيبك .

برج الثور على الصعيد الصحى:

فى الآونة الأخيرة وزنك زاد، لابد أن تكون واعيا لهذا الموضوع، اليوم لابد أن تبدأ نظاما غذائيا صارما، يجب أن تذهب أيضا للتمارين الخفيفة، تجنب المشى فى الطرق المزدحمة لأن صدرك عرضة للحساسية الغبار وإذا كنت مضطر فارتداء قناع .

توقعات علماء الفلك لبرج الثور:

يسود جو من الهدوء فى المنزل اليوم، تهدئ التوترات السائد مؤخرا حاول أن تجمع أولادك وتنشر الفرح فى البيت ،عليك أن تجد طرق جديدة للتعامل مع الإحباط فى الحياة .

حظك اليوم لبرج الحوت الأحد 15/1/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. تتلقى مبلغا من المال أكثر من توقعاتك

نقدم لمولود برج الحوت فى الفترة من 18 فبراير حتى 20 مارس حظك اليوم على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى، وهو البرج الذى يعرف عنه قدرته الكبيرة على جذب تعاطف الآخرين وكسب ودهم ولكن يعيبه أنه لديه غموض.

برج الحوت على الصعيد المهنى:

يمكنك شراء المجوهرات والأحجار الكريمة بصرف النظر عن ارتفاع الأسعار، وقد تضطر إلى القيام برحلات مفاجئة فى الخارج لقضاء بعض الصفقات التجارية، فإنك لا بد أن تنجح، لذلك لا داعى للقلق والمضى قدما، سوف تتلقى مبلغا من المال أكثر بكثير من التوقعاتك.

برج الحوت على الصعيد العاطفى:

قد تشعر قليلا بخيبة أمل فى هذا الوقت. لقد تم التعارف كثير من الناس من الجنس الآخر لا تزال لا يمكن العثور على أى شخص من ذوقك ومكانة، الأسرة تضغط لك لربط عقدة. محاولة لإقناع الناس فى المنزل لانتظار الشخص المناسب، وحتى ذلك الحين تمكنك من التمتع العزوبية الخاص بك على أكمل وجه!.

برج الحوت على الصعيد الصحى:

لديك ميزات الساحرة وتحتاج فقط لتلميع نفسك! الذهاب للتدليك والتى سوف تضفى الإشراق لبشرتك، والذهاب للحلاقة أو الحصول على المسامير أو يمكنك حتى تقع مثل خالدة فى حوض محملة بتلات. تنغمس نفسك فى الملذات صحية ولا نشكك نفسك أكثر من ذلك! فمن تساهل صحى حتى أنك تستحق ذلك!

توقعات علماء الفلك لبرج الحوت:

اليوم حافل بالنسبة لك، حتى ولو كنت تبذل قصارى جهدك لتلبية جميع الالتزامات فى الوقت المحدد، وهذا يمكن أن يؤدى إلى بعض التوتر، لا تتردد فى طلب وقبول مساعدة فى استكمال مهامك .

حظك اليوم برج العذراء 15/1/2017 على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى.. صحتك جيدة اليوم

نقدم لكم اليوم توقعات علماء الفلك لأبناء برج العذراء على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى، ويبدأ برج العذراء فى الفترة من 23 أغسطس إلى 23 سبتمبر، ويتميز أبناء هذا البرج بالذكاء، وهو برج ناقد بالفطرة.

برج العذراء على الصعيد المهنى:

هذا هو الوقت المناسب لاستمرار بالعمل الشاق حتى ترى ثماره بعد ذلك، تستعد حياتك المهنية على إلى التغير، ولكن يجب أن تستفيد من نصائح رؤساءك.

برج العذراء على الصعيد العاطفى:

هذا اليوم يمكن أن يكون نقطة تحول فى العلاقتك، يمكنك أن تنظم مفاجأة لرؤية شخص قريب منك وهذا سوف يمكنك من اتخاذ قرار مناسب بشأن اتجاه هذه العلاقة.

برج العذراء على الصعيد الصحى:

يبدأ اليوم بشعورك أن صحتك جيدة، تأكد من استغلال الساعات الأولى من صباح اليوم للأنشطة جسديا، لديك شكاوى بسيطة، وخاصة من أسنانك وقد تتطور فى المساء، تجنب الأطعمة السكرية.

توقعات علماء الفلك لبرج العذراء:

اليوم نفسك تأخذك إلى فهمها على النحو الذى قد يسمح إليها للعمل والتفكير، اليوم الاستماع إلى رأسك وكن لبقا ودبلوماسيا.

حظك اليوم برج القوس ليوم الأحد 15/1/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. تنعم بنجاح على المستوى المهنى

هو أحد الأبراج النارية التى تتسم بالعصبية والحماس والطموح الشديد، إنه برج القوس ويقدم "اليوم السابع" حظك اليوم الأحد، لمواليد برج القوس على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى .

حظك اليوم برج القوس على الصعيد المهنى :

الأشخاص الذين يعملون فى مجال التدريس والكتابة والصحافة والأدب يتمتعون بنجاح كبير فى حياتهم المهنية اليوم، كما أنه يوم مناسب للاستثمارات فى المؤسسات التعليمية وفى مجال التشييد والبناء.

القوس على الصعيد العاطفى :

لقد واجهت شخص عاطفى، ولكن عليك بالانتباه لذاتك حتى لا تجلب سوى خيبة الأمل، وحاول الانخراط مع الناس الذين هم على قيد المساواة معك، وتشعر معهم بالراحة .

القوس على الصعيد الصحى :

عليك أن تدرك أن الاعتدال هو مفتاح الحياة، وعليك عدم البقاء فى المزاج العام الذى مررت به هذا الأسبوع فى الأسبوع القادم، فأنت بحاجة إلى أن تكون فى أفضل صحة.

توقعات علماء الفلك الفترة القادمة :

اليوم يسمح لك بالعمل والتفكير، ومن المتوقع أن يحدث أحد الأحداث إما الجيدة أو السيئة، ونصيحة اليوم لك كن لبقًا ودبلوماسيا واستمع إلى رأسك.

حظك اليوم برج الجوزاء ليوم الأحد 15/1/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. تميل للعمل على حساب الأسرة

يتسم بالسحر والعصبية والرغبة فى تقويم كل ما يراه خطأ من وجهة نظره، إنه برج الجوزاء أحد الأبراج الهوائية، ويقدم "اليوم السابع" حظك اليوم، لمواليد برج الجوزاء على الصعيد الصحى والعاطفى والمهنى.

حظك اليوم برج الجوزاء على الصعيد المهنى:

فرص جديدة للعمل والدخل ينفتح لك، واجهت عدد من الخيارات جعلت من الصعب أن تختار بين البدائل، كما أن الموازنة بين العمل والأسرة صعب اليوم، فتميل إلى العمل على حساب الأسرة .

الجوزاء على الصعيد العاطفى:

يمكنك أن تجرى اتصال مع الجميع، ولكن هذا لا يعنى أن مبادرتك مثالية اليوم، وسيكون الأمر مبكر على أن نقول إلى هذا يسمى الحب من النظرة الأولى.

الجوزاء على الصعيد الصحى:

القضايا الصحية التى تم تجاهلها لبعض الوقت تبدأ فى فرض أوضاع إذا تم تجاهلها تصبح خطيرة، وعليك استشارة الطبيب على الفور، تجنب وضع شىء فى النظام الخاص بك فلا تتجاهل المبادئ التوجيهية الغذائية وهذا هو الوقت للعودة لروتين صارم .

توقعات علماء الفلك الفترة القادمة:

شخص مسن يمنحك غذاء للفكر، وتخطط لتتحديد أولويات قوتك، تقوم بدورك كما ينبغى وعليك الهدوء وممارسة الصبر، وأنت بحاجة للرعاية الصحية والوقت للاسترخاء، وترتيب مالى مهم تمر به، فقد تثبت مكاسب غير متوقعة بالنسبة لك .

حظك اليوم برج الأسد ليوم الأحد 15/1/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. تقلع عن التدخين وتميل للتبذير

له من اسمه حظ فهو يتسم بالشجاعة والطموح والقوة والعزيمة القوية، إنه برج الأسد، أحد الأبراج النارية، ويقدم "اليوم السابع" حظك اليوم الأحد لمواليد برج الأسد على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى .

حظك اليوم برج الأسد على الصعيد المهنى:

تميل للتبذير اليوم، وانتبه لارشادات علماء الفلك فالوقت لا يناسب فقدان مدخراتك، تحلى بالصبر والأمور ستسير بشكل تدريجى .

الأسد على الصعيد العاطفى:

أحد المقربين لك يخطط لإعداد مفاجأة لك، فلديك وقت للتمتع بوقت ساحر، ومن المرجح أن تكون حفلة ماجنة مع الأصدقاء .

الأسد على الصعيد الصحى:

سوف تكون شخصا قادرا على إقناع العادات الغذائية التى تؤثر على صحتك اليوم، ومن المحتمل ان تتخذ خطوة حاسمة لتصحيح الوضع اليوم، وإذا كنت مدخنا قد تعقد العزم على الإقلاع عن التدخين .

توقعات علماء الفلك الفترة القادمة:

يمكنك استضافة مؤتمر كبير أو ندوة ولكن انتبه لحدوث التباسات طفيفة فى مكان العمل قد تضعك فى حرج أمام كل واحد، وقد تضطر إلى إلغاء الحدث، حافظ على هدوء أعصابك والتصرف بشكل إيجابى .