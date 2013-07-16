حساسية البشرة من الشمس كيف تتعامل معها؟

أرسل قارئ يقول: أعانى من حساسية ضد تغير الجو وخاصة فى الصيف حيث تظهر لى تصبغات فى منطقة الوجه والرقبة ويصاحبها حرقان ورغبة فى الحك فى اليدين، كما يتغير لون الجلد باليد إلى لون أغمق وبعد استشارة الطبيب شخص الحالة أنها حساسية بالبشرة ووصف لى مضادات حساسية للحد من حكة اليدين.

فما سبب تغير لون البشرة المصاحب لتلك الحساسية؟

> تجيب عن هذا السؤال الدكتورة هديل جهاد أخصائية الأمراض الجلدية والعلاج بالليزر قائلة:

> إن الحالة التى يعانى منها القارئ يمكن تشخيصها بأنها تحسس زائد تجاه االضوء وأشعة الشمس وهو التشخيص الأدق لتلك الحالة ويعنى أن الخلايا الصبغية بالبشرة تتأثر بأشعة الشمس بشكل اكبر من الطبيعى وهو ما يفسر حدوث تلك الأعراض فى فصل الصيف بشكل أوضح ومع زيادة حرارة الجو وتركيز أشعة الشمس.

وعلاج تلك الحالة يكون بالوقاية أولا بمعنى الحرص الشديد على استخدام الكريم الواقى من الشمس على جميع مناطق الجلد التى تتعرض لها مع تجنب التعرض لأشعة الشمس لفترات طويلة.