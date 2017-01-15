اليوم.. "الصحة" تستقبل تظلمات الشركات على الأدوية غير المدرجة بقرار الزيادة

كتب وليد عبد السلام

تبدأ الإدارة المركزية لشئون الصيدلة بوزارة الصحة والسكان، من اليوم الأحد، استقبال تظلمات الشركات على الأدوية التى تقدمت بها إلى إدارة التسعيرة ولم تشملها زيادة الأسعار الأخيرة.

وأكد الدكتور أحمد عماد وزير الصحة فى تصريحات لـــ"اليوم السابع"، تسليم الشركات نسخة من قائمة الأدوية التى شملتها الزيادة وعددها 3010 أصناف، اليوم، موضحًا أن التظلمات مفتوحة لمدة أسبوع لاستقبال أى تظلم من الشركات، مشيرًا إلى أنه يسعى إلى توفير جميع المستحضرات الناقصة بالأسواق، حفاظًا على الحقوق الدستورية للمريض فى توفير العلاج.

وأوضح وزير الصحة، أن الشركات ملتزمة بتوفير جميع المستحضرات بالأسواق، متابعًا "هناك عقوبات رادعة تنتظر المخالفين للقرار، ويعاقب كل مخالف بعقوبات قانون الممارسات".