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تاجر هيروين بعد ضبطه بإمبابة: "كنت هبيع الكمية دى وبعدين أغير النشاط"

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تاجر هيروين بعد ضبطه بإمبابة: "كنت هبيع الكمية دى وبعدين أغير النشاط" تاجر هيروين بعد ضبطه بإمبابة: "كنت هبيع الكمية دى وبعدين أغير النشاط"

>كتب بهجت أبو ضيف

"أنا شغال فى الأبيض – هيروين - عشان فلوسه حلوة، ومكنتش أتوقع إنه هيتم القبض على، كنت هابيع الكمية دى وأعدى بيها وبعدين أغير النشاط".. هكذا قال "محمد.ص" البالغ من العمر 36 سنة المضبوط بتهمة حيازة ربع كيلو من مخدر الهيروين خلال اعترافاته.

وتابع محمد "أنا بوزع الهيروين بس، مش شغال فى الحشيش ولا البانجو، وقبل كدا اتقبض عليا فى قضية تجارة هيروين، وقضيت فترة العقوبة ورجعت أمارس النشاط تانى، لحد ما فوجئت بضباط مباحث إمبابة بيقبضوا عليا بشقتى ومعايا ربع كيلو هيروين"

تحريات النقيب كريم أبو العباس ضابط مباحث قسم شرطة إمبابة رصدت تردد عدد من متعاطى المواد المخدرة على مسكن المتهم لشراء مخدر الهيروين، وكشفت التحريات أنه عاد لتجارة المخدرات عقب خروجه من السجن، وبالحصول على إذن من النيابة تم إعداد كمين له والقبض عليه بمسكنه وبحوزته 250 جرام هيروين وهاتف محمول ومبلغ 325 جنيها، وحرر محضر بالواقعة وأمرت النيابة بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.


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