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7 لاعبين مرشحين لقيادة المنتخب العسكرى لمنصة التتويج بمونديال عمان

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7 لاعبين مرشحين لقيادة المنتخب العسكرى لمنصة التتويج بمونديال عمان 7 لاعبين مرشحين لقيادة المنتخب العسكرى لمنصة التتويج بمونديال عمان

>كتبت لبنى عبد الله

بطموحات العودة لمنصة التتويج العسكرية للمرة السادسة فى التاريخ، يدخل منتخب العسكرى منافسات مونديال كأس العالم بعمان والمقرر له فى الفترة من 16 يناير وحتى 29 من الشهر ذاته، ويلعب منتخب مصر فى المجموعة الرابعة، برفقة منتخبات بولندا وكندا وسوريا، ويستهل العسكرى مشواره بالبطولة بملاقاة بولندا فى 17 يناير فى تمام الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة.

 

وعندما يقود محمد عمر المدير الفنى للمنتخب العسكرى هذه المهمة  فإن هناك 7 لاعبين مرشحين للتألق ومساعدته فى العودة لمنصة التتويج والفوز باللقب، يرصدهم "اليوم السابع" فى التقرير التالى..

1_أحمد عيد عبد الملك

صانع ألعاب طلائع الجيش الحالى والزمالك السابق يملك خبرة طويلة فى المحافل الدولية ويعول الجهاز الفنى كثيراً على مهاراته وإمكانياته المتميزة فى صنع الفارق.

2_ حسام باولو

هداف الدورى موسمين متتالين يجيد وضع الكرة فى الشباك دون عناء لذا تبقى مسئولية ترجمة الفرص لأهداف هى مهمته الأولى والأخيرة فى البطولة.

3_ محمد عواد

حارس مرمى الدراويش المتألق يجيد الوقوف بين الثلاث خشبات ومنع الأهداف لذا ينتظره دوراً كبيراً فى مونديال عمان

4_ عمرو جمال

رغم انشغاله بمسألة الرحيل عن الأهلى بداعى رفضه الاستمرار على دكة البدلاء يبقى الغزال مهاجماً يجيد الوصول للشباك بالرأس أو القدمين لذا يعتبره محمد عمر المدير الفنى مهاجماً لاغنى عنه فى تشكيلة المنتخب العسكرى.

5_ أحمد الشيخ

صانع ألعاب مصر المقاصة المتألق وصاحب الأهداف الممتعة والتمريرات السحرية مرشحاً بقوة للفت الأنظار وصنع الفارق للمنتخب العسكرى .

6_ حسام عاشور

لاعب خط الوسط بالأهلى والجندى المجهول فى المواجهات الكبرى يجيد دوره بإتقان شديد يرشحه لحجز موقع أساسي مع المنتخب العسكرى .

7_ مؤمن زكريا

بلدغاته القاتلة وتمريراته السحرية يحجز مؤمن زكريا صانع ألعاب الأهلى دوراً محورياً مع المنتخب العسكرى فى مونديال عمان .

 

 


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