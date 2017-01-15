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بسبب أزمة الدولار.. غياب الطاولة عن المشاركة ببطولة السويد الدولية

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بسبب أزمة الدولار.. غياب الطاولة عن المشاركة ببطولة السويد الدولية بسبب أزمة الدولار.. غياب الطاولة عن المشاركة ببطولة السويد الدولية

>ياسمين يحيى

قرر اتحاد تنس الطاولة برئاسة علاء مشرف عدم المشاركة فى بطولة السويد الدولية للناشئين التى تقام 18 فبراير المقبل، بسبب الأزمة المالية، بالإضافة إلى موقف وزارة الشباب والرياضة من بعض البطولات.

 

أكد أشرف عليوة عضو مجلس إدارة الاتحاد أن بطولة السويد الدولية مدرجة ضمن خطة الاتحاد الدولى، ولكن فى ظل الأزمة المالية وأزمة العملات الأجنبية خاصة الدولار، فتم اتخاذ قرار باجتماع مجلس الإدارة بعدم المشاركة فى البطولة تحسبا لرفض وزارة الرياضة، فى ظل رفضها مشاركة بعض الاتحادات فى عدة بطولات خلال الفترة الأخيرة، فتم الاستقرار على الموقف النهائى بعدم المشاركة فى منافسات بطولة السويد، مضيفا أن لديه بطولة إفريقية خلال إبريل القادم بتونس، ومن المقرر أن يتم المشاركة بها  فى ظل أهميتها .


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مصر 365

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