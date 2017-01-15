أحمد سليمان: الشناوى الأنسب لحراسة عرين المنتخب.. وكوبر سيعتمد على الحضرى

كتب أحمد طارق

أكد أحمد سليمان، مدرب حراس مرمى الزمالك وعضو مجلس إدارة النادى السابق، أن أحمد الشناوى الأنسب لتولى حراسة عرين المنتخب الوطنى فى بطولة أمم إفريقيا الحالية بالجابون.

أوضح سليمان، خلال تصريحاته لبرنامج "كورة كل يوم" عبر شاشة "النهار سبورت" أن الشناوى يمر بأفضل حالات تألقه مع فريقه فى الدورى، ويعد الأنسب لحراسة عرين الفراعنة فى الوقت الحالى، مضيفا أن عصام الحضرى يمتلك باعا كبيرا من الخبرة فى مثل تلك البطولات، وسيكون الخيار الأول للأرجنتينى هيكتور كوبر المدير الفنى للمنتخب، خاصة وأن مدرب يحافظ على ثبات عناصر تشكيله، مؤكداً أن وجود الحضرى فى الملعب سيمنح باقى اللاعبين دافع للفوز.

تابع عضو مجلس إدارة الزمالك السابق، أن شريف إكرامى حارس الأهلى نجح فى استعادة مستواه، وأصبح جاهزا أيضاً لتولى حراسة عرين المنتخب.