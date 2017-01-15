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ارتفاع جنوني في سعر النفط وقفزه لرقم قياسي لأول مرة عالمياً

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ارتفاع جنوني في سعر النفط وقفزه لرقم قياسي لأول مرة عالمياً ارتفاع جنوني في سعر النفط وقفزه لرقم قياسي لأول مرة عالمياً

فى الاسواق العاليمة اليوم ،فقد قفز سعر خام برنت لأول مرة إلى 57.34 دولارا للبرميل ، ومن جهة اخرى فقد  ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي إلى 54.19 دولارا للبرميل وذلك وفقا للنشرة الدورية الصادرة من البترول .

وعربيا فقد نقلت وكالة الانباء العالمية "رويترز" عن مسئول كويتي في قطاع النفط، اليوم الجمعة، قوله إن الكويت العضو الخليجي في "أوبك" قلصت إنتاج النفط في يناير إلى نحو 2.707 مليون برميل يوميًا، لتصل إلى المستوى المستهدف لإنتاجها في إطار اتفاق المنظمة على خفض الإمدادات البترولية .

وعن الاسباب التى دعت اسواق النفط والبترول الى الرتفاع ،حيث تأتي تلك القفزات في الخام عقب نشر تقارير عن خفض إمدادات وأبوظبي، في إطار جهود منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" وكبار المنتجين المستقلين، الرامية إلى الحد من تخمة المعروض العالمي ،وللسيطرة على الاسعار التى تدنت لمستويات حرجة .

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رئيس قسم الأخبار

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