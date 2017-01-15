مدير كلية الملك فهد الأمنية سفيراً لنبراس

هنأ الخبير الدولي الأمين العام للجنة الوطنية لمكافحة المخدرات ورئيس مجلس إدارة مشروع "نبراس" عبدالإله الشريف، اللواء سعد بن عبدالله الخليوي

مدير عام كلية الملك فهد الأمنية باختياره سفيرا لمشروع نبراس، مثنيا على جهود رجال الأمن وخصوصا رجال كلية الملك فهد الأمنية التي تعد معقلا أمنيا وعلميا وصانعة الأبطال.

موضحا الشريف ذلك عقب الزيارة التي قام بها اللواء الخليوي وتم خلالها توقيع اتفاق بين الأمانة العامة للجنة الوطنية لمكافحة المخدرات وكلية الملك فهد الأمنية لتدريب مدربين للعمل في مجال الوقاية من المخدرات.

من جهته عبر اللواء سعد الخليوي عن سعادته وزملائه في كلية الملك فهد الأمنية بهذه الزيارة، مبديا إعجابه بالتنظيم الرائع والبرامج التوعوية الهادفة والجهود الكبيرة التي تقوم بها اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات، معتبرا أن مشروع نبراس مشروع وطني وشعاع علم علينا مساندته لبلوغ أهدافه، موجها شكره للأمين العام للجنة الوطنية لمكافحة المخدرات عبدالإله الشريف وجميع منسوبي اللجنة الوطنية.

وأضاف الخليوي أن المخدرات هم وطني وعلينا واجب لازم بالتصدي لها، ورجال الأمن عليهم الدور الكبير في محاربة هذه الآفة الخطيرة، موجها رسالة إلى زملائه من رجال الأمن بأن يعي كل مسؤول دوره الوطني الملقى عليه في محاربة هذا الداء اللعين الذي يستهدف شبابنا، ومن أجل توفير بيئة خالية من المخدرات والمؤثرات العقلية.

وفد كلية الملك فهدالأمنية يزور أمانة لجنة مكافحة المخدرات