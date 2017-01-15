برعاية الأمير أحمد.. وبحضور 500 مشارك

تُعقد الجمعية السعودية الخيرية لمرض الزهايمر لتنظيم مؤتمرها الدولي الثالث برعاية صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن عبدالعزيز آل سعود، الرئيس الفخري للجمعية، خلال الفترة من 30 يناير إلى 2 فبراير 2017م.

وأوضحت صاحبة السمو الأميرة مضاوي بنت محمد بن عبدالله بن عبدالرحمن، نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية، رئيسة اللجنة التنفيذية، رئيس اللجنة المنظمة، أن المؤتمر يقام بالتعاون مع الشريك الاستراتيجي البحثي والتقني (مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية) والشريك الاستراتيجي الصحي مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، بمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بالرياض.. وقالت: "حشدنا كل الطاقات، ووظفنا كل الإمكانات المتاحة بالجمعية للاستعداد المبكر لهذا الحدث العالمي، ولتوفير أكبر قدر من فرص النجاح". ويبحث المؤتمر 5 محاور هي: التدخلات العلاجية المتاحة للمصابين بمرض الزهايمر، الدعم الاجتماعي والقانوني لمقدمي الرعاية، الاضطرابات السلوكية المصاحبة للمرض والتعامل معها، عوامل الخطر الجينية والبيئية المرتبطة بالمرض والتعامل معها، والنواحي الأخلاقية المرتبطة بالعمل مع المصابين بالمرض وأسرهم؛ ويتوقع أن يحضر فعاليات المؤتمر أكثر من 500 مشارك من المتخصصين والعاملين في المجال الصحي، ويتحدث في الجلسات خمسة عشر خبيرا محليا وإقليميا وعالميا. وأكدت الأمير مضاوي أن المؤتمر سيكون فرصة كبيرة لإبراز دور المملكة وما حققته من إنجازات على المستويات البحثية والعلمية، وستعمل الجمعية على تفعيل مخرجات المؤتمر وتطبيقها على أرض الواقع في المجالات التي تخدم المستهدفين.

يذكر أن الجمعية السعودية الخيرية لمرض الزهايمر هي الجمعية الأولى من نوعها التي تعنى بالمصابين بهذا المرض الذي يكتنفه الكثير من الغموض.