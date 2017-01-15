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مبادرة تأسيس "خيرية الزهايمر"

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مع تزايد انتشار الزهايمر بدأ التفكير في إنشاء جمعية خيرية في المملكة الهدف منها نشر الوعي بين أفراد المجتمع عن حقيقة المرض وإزالة الكثير من الغموض والأفكار المغلوطة التي يتداولها الناس عنه، وتقديم الدعم العلاجي والنفسي لفئات من المصابين ولذويهم من مقدمي الرعاية، وغرس مبادئ العمل التطوعي بين فئات الشباب والفئات الأخرى الراغبة والقادرة. فكان تأسيس الجمعية الخيرية للزهايمر وقد انبثقت فكرة تأسيس الجمعية من مجموعة من السيدات أصيب آباؤهم وأمهاتهم بمرض الزهايمر، وبدأت رحلتهم في البحث عن مهتمين في هذا الجانب، فبادر 45 من أبناء المملكة وبناتها بتأسيس الجمعية، وصدرت موافقة وزارة الشؤون الاجتماعية على تأسيسها برقم 84083 وتاريخ 1430/5/10هـ الموافق 2009/5/5م. ويتشكل مجلس إدارة الجمعية من صاحب السمو الأمير سعود بن خالد بن عبدالله بن عبدالرحمن، رئيساً، وصاحبة السمو الأميرة مضاوي بنت محمد بن عبدالله بن عبدالرحمن، نائبة الرئيس، والأعضاء:د. عبدالعزيز بن عبدالرحمن الشامخ، والشيخ عبدالله باحمدان، د. خالد مناع القطان، د. حنان الأحمدي، د. فهد بن خليفة الوهابي، د. محمد باشيخ، د. منى عبيد، وعبدالوهاب الفايز.وللجمعية دور في حث قطاع الأعمال على الوفاء بمسؤولياتهم الاجتماعية عن طريق دعم الأعمال الخيرية التي تسهم في رفع الوعي بين أفراد المجتمع من جهة وتقديم الدعم المادي والمعنوي لمن يحتاج.

ونظمت الجمعية خلال السنوات الست الماضية مؤتمرين دوليين عن الزهايمر تضمنتا عددا من المحاضرات وورش العمل وجلسات خاصة للمتحدثين ناقشوا خلالها المستجدات العالمية في مجال التشخيص والعلاج وأحدث العلاجات المتوافرة عالميا، وكيفية التعامل مع مريض الزهايمر من قبل الطبيب والأهل والبيئة المحيطة. كما أوحت نتائج الأبحاث التي تم مناقشتها بالتفاؤل بعلاج المرض، خاصة العلاج بالخلايا الجذعية، الذي يعد في طور التجارب، وقد تم الإجماع على أنها تبشر بمستقبل واعد في علاج الزهايمر.

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