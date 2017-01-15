إنجازات قياسية تعكس فاعلية الجمعية في ميدانها

أثبتت الجمعية الخيرية للزهايمر حضورها فعلاً في الميدان الذي نذر أعضاؤها أنفسهم للعمل فيه، وخلال عمرها القصير حققت عدداً من الإنجازات والنجاحات، تمثلت في: إعداد قاعدة بيانات وطنية شاملة حول المرض تحت مسمى "السجل الوطني للزهايمر" وأدوات القياس والتشخيص، بمشاركة من الخبراء الأجانب من الأطباء الأميركيين المميزين المتخصصين، ومن إنجازت الجمعية استصدار فتوى سماحة المفتي العام المملكة في 1430/8/24هـ الموافق 2009/8/15م بجواز استقبال الزكاة للصرف منها على شراء الأدوية والمعدات للمرضى المحتاجين، وتنظيم عدد من حملات اللقاءات التثقيفية والتعريفية والتوعوية بمرض الزهايمر في مناطق المملكة.

ومن أهم إنجازات الجمعية تشكيل مجلس استشاري يسهم في تقويم برامجها ويقدم الرأي والمشورة لكل ما يخدمها لتتمكن من تحقيق أهدافها، خاصة ما يتعلق بالجوانب العلاجية ورعاية المرضى وما يرتبط بمقدمي الرعاية، وكذلك قيامها، من خلال لجنتها العلمية الطبية بتأسيس سجل وطني وقاعدة بيانات وأدوات التشخيص والقياس لمرضى الزهايمر بالتنسيق مع مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث.

كما عملت على تعريب أدوات التشخيص والقياس الخاصة بمرض الزهايمر، بعد حصولها على الموافقة على التعريب مع حقوقها الفكرية عبر شركة MAPI الفرنسية المتخصصة، كما عملت من خلال لجنتها العلمية الطبية وبإشراف مباشر من مجلسها الاستشاري، وبالتعاون مع مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية على إجراء عدد من الدراسات والأبحاث التي تخدم مجالات مرض الزهايمر. وفي جانبي العلاج والتوعية حفزت الجمعية القطاعات الطبية بالمملكة لإنشاء عيادات متخصصة بالمرض، وتم تأسيس عيادات في مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالرياض ومستشفى قوى الأمن الداخلي ومدينة الملك فهد الطبية، ومدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية، وكذلك تأسيس عيادات في مدينة الملك عبدالعزيز الطبية في مستشفى الحرس الوطني، والخدمات الطبية بالقوات المسلحة بمناطق المملكة المختلفة.

وبناءً على المطالبة التي رفعها مجلس إدارة الجمعية لشمول مرضى الزهايمر في بطاقة التأمين الصحي.. أجرى مجلس الضمان الصحي تعديلات واسعة على جدول وثيقة الضمان الصحي التعاوني من ضمنها تكاليف علاج مرضى الزهايمر بحد أقصى خمسة عشر ألف ريال. وأطلقت الجمعية بنجاح الحملة الوطنية للتوعية بمرض الزهايمر، ونظمت برنامج ”سماء البنفسج“ والبرنامجين التثقيفيين "لنعيش حياتهم" و"ماضيهم حاضرنا" الموجهة للمجتمع إضافة إلى المحاضرات التوعوية في مناطق المملكة وفي القطاعات والبرامج التدريبية والتأهيلية للأطباء والممارسين الصحين، والبرامج التدريبية المساندة المتخصصة لمقدمي الرعاية المتمثلة في مجموعات الدعم الذاتي وورش العمل وبرنامج وجبات على عجلات لتغذية مرضى الزهايمر. وحازت الجمعية عضوية منظمة الزهايمر العالمية، وتشارك بفعالية في مؤتمراتها وندواتها، ونظم مؤتمر الزهايمر الدولي الثاني في الرياض.