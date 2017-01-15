خمسة محاور.. وأجندة حافلة

يبحث المؤتمر خلال أيامه الثلاثة 5 محاور تشمل: التدخلات العلاجية المتاحة للمصابين بمرض الزهايمر، والدعم الاجتماعي والقانوني لمقدمي الرعاية، والاضطرابات السلوكية المصاحبة للمرض والتعامل معها، وعوامل الخطر الجينية والبيئية المرتبطة بالمرض والتعامل معها، والنواحي الأخلاقية المرتبطة بالعمل مع المصابين بالمرض وأسرهم.

ويتضمن جدول أعمال اليوم الأول من المؤتمر كلمة راعي المؤتمر صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن عبدالعزيز، وكلمة ترحيبية لصاحب السمو الأمير سعود بن خالد بن عبدالله بن عبدالرحمن، رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية الخيرية للزهايمر، وكلمة صاحب السمو الأمير الدكتور تركي بن سعود بن محمد، رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، وكلمة الدكتور روبرت داروف، عضو المجلس الاستشاري لجمعية الزهايمر، وفي أجندة اليوم الأول عرض لفيلم عن الزهايمر، وتوقيع اتفاقيات.