شرطة الرياض توقع بسارقي المنازل والصيدليات

نجحت إدارة التحريات والبحث الجنائي في شرطة منطقة الرياض في الإيقاع بخمسة جناة -أربعة سعوديين وسوداني الجنسية- متورطين في ثلاث قضايا منفصلة، منها اقتحام المنازل، والسطو على محال تجارية، وسرقة الصيدليات.

وقد تلقت مراكز الشرطة عدة بلاغات تفيد عن تعرض عدد من المنازل والمحال التجارية والصيدليات للاعتداء والسرقة، وقد تجاوزت مجمل قيمة المسروقات مبلغ (1.400.000) ريال، ونظراً لأهمية تلك الجرائم وخطورة الأسلوب الإجرامي الذي مارسه الجناة، فقد أسندت لإدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة المنطقة مهمة تشكيل فريق بحث وتحري على درجة عالية من الكفاءة والخبرة لدراسة البلاغات واتخاذ جملة من الإجراءات الكفيلة بسرعة ضبط الجناة وتقديمهم للعدالة.

ووفقاً لذلك تم ضبط متهمين -سعودي وسوداني الجنسية في العقد الثالث من العمر-، تورطا في ارتكاب جرائم اقتحام المنزل والاستيلاء على كل ما تطاله أيديهما، وكان ذلك بعد تلقي عدد من مراكز الشرطة شمال وغرب العاصمة عدة بلاغات عن تعرض منازل للسرقة من قبل جناة استولوا على مبالغ مالية، ومصوغات ذهبية، وأجهزة إلكترونية، والعبث بمحتويات سياراتهم، وبعد دراسة تلك البلاغات تم القبض على المتهمين في كمين محكم، وبتفتيشهما عثر بحوزتهما على بعض المسروقات المبلغ عنها، وبمناقشتهما أقرا بارتكاب ما نسب إليهما.

كما تم ضبط متهم -سعودي الجنسية في العقد الثالث من العمر-، تورط في ارتكاب جرائم سرقة لعدد من المحال التجارية، والاستيلاء على صناديق المحاسبة، وبطاقات اتصال مسبقة الدفع، حيث تلقى مركز شرطة منفوحة بلاغات عن تعرض محال تجارية للتكسير والسرقة في ساعات متأخرة من الليل، وخلال فترة وجيزة تم تحديد هوية المتهم، والقبض عليه، بعد توافر أدلة تشير لوقوفه خلف تلك الجرائم، وبسماع أقواله أقر بما نسب إليه، حيث جاءت أقواله مطابقة لما هو مقيد بالسجلات.

من جهة أخرى ضبط متهمان- سعوديي الجنسية في العقد الرابع من العمر-، تمرسا في سرقة الصيدليات بعد إغلاقها ليلاً والاستيلاء على ما بداخلها من مبالغ مالية، وكان ذلك بعد تلقي عدد من مراكز الشرطة غرب العاصمة الرياض عدة بلاغات عن تعرض صيدليات لتكسير الأقفال الخارجية والواجهات الزجاجية وسرقة مبالغ مالية من داخلها، وبعد دراسة البلاغات تم القبض على المتهمين الذين أقرا بما نسب إليهما.

تم التحفظ على الجناة رهن استكمال التحقيق معهم ومعرفة مدى علاقتهم بالقضايا المماثلة وإشعار فرع هيئة التحقيق والادعاء العام بمنطقة الرياض، قبل تقديمهم للعدالة.