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وزير التعليم يوجه بتوفير بيئة إيجابية خالية من الضغوط النفسية وداعمة للطلبة

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وزير التعليم يوجه بتوفير بيئة إيجابية خالية من الضغوط النفسية وداعمة للطلبة وزير التعليم يوجه بتوفير بيئة إيجابية خالية من الضغوط النفسية وداعمة للطلبة

د. أحمد العيسى

تنطلق اليوم الأحد بمدارس التعليم العام اختبارات الفصل الدراسي الأول، باهتمام من إدارات التعليم بمناطق ومحافظات المملكة، وبمتابعة وإشراف من وزارة التعليم، حيث تشير آخر احصاءات التعليم إلى انتظام 1343103 طلاب وطالبات في المرحلة المتوسطة، و 1278393 طالبا وطالبة في المرحلة الثانوية أي مايفوق 2,5 مليون طالب وطالبة للمرحلتين المتوسطة والثانوية .

ووجه وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى رسالة لقادة المدارس والمعلمين والمعلمات أكد فيها العمل على توفير بيئة إيجابية خالية من الضغوط النفسية وداعمة للطلبة أثناء أداء الاختبارات، سائلا الله التوفيق لأبنائنا وبناتنا في كافة مراحل التعليم العام والجامعي.

وقامت عدد من إدارات التعليم عبر حساباتها في وسائل التواصل الاجتماعي بنشر العبارات التوعوية والإرشادية للطلاب وأسرهم، وقامت الإدارة العامة للتعليم بالرياض عبر حسابها في تويتر بإعادة عدد من التغريدات من الميدان تضمنت نصائح للطلاب من حسابات مكاتب الإشراف والمدارس.

وعبر عدد من مديري التعليم عن استعدادات إداراتهم للاختبارات، إذ وجه مدير عام التعليم بمنطقة الرياض الدكتور عبدالله المانع كلمة لأولياء أمور الطلاب بتوفير جو مثالي لأبنائهم وعدم تصوير الاختبارات كشبح يقلق هدوء منازلهم.

وقال : علينا ألا نكون أسرى لصورة ذهنية خاطئة جعلت قلق الاختبارات وضجيجها في كثير من الأسر يلتهم استقرارها النفسي ويفسد الاستعداد المطلوب للاختبارات، حاثاً الطلاب والطالبات على الاستعداد الجيد للاختبارات كونها انطلاقة لهم نحو مستقبل واعد ومشرق.

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