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حظك اليوم برج الثور ليوم الأحد 15/1/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. لا تتكاسل وأبدا عملك بحماس

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حظك اليوم برج الثور ليوم الأحد 15/1/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. لا تتكاسل وأبدا عملك بحماس حظك اليوم برج الثور ليوم الأحد 15/1/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. لا تتكاسل وأبدا عملك بحماس

> كتبت مى الشامى

يتميز بمشاعره الرقيقة وحدسه القوى، عاشق لكل ما يتعلق بالفن وكبرياء وثقة لا يهزهما أحد هذه هى أبرز صفات برج الثور الذى نقدم له اليوم على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى، ذلك بالإضافة إلى ميول الثور الدائمة إلى العزلة والتفكير فى الأشياء التى تهم شخصه فقط.

 

برج الثور على الصعيد المهنى:

لابد أن تجدد خطط عملك، وذلك حتى تلاحق تطور الواقع المستمر، حاول أن تتجاهل الشعور بالكسل وأبدأ عملك بحماس .

 

برج الثور على الصعيد العاطفى:

إذا كنت تريد أن تكون محبوبا ومدللا، أطلب ذلك من شريك حياتك ولكن لابد أن تأخذ حذرك فى أسلوب طلبك، ولا تكن عنيفا فى الحكم على عيوب حبيبك .

 

 برج الثور على الصعيد الصحى:

فى الآونة الأخيرة وزنك زاد، لابد أن تكون واعيا لهذا الموضوع، اليوم لابد أن تبدأ نظاما غذائيا صارما، يجب أن تذهب أيضا للتمارين الخفيفة، تجنب المشى فى الطرق المزدحمة لأن صدرك عرضة للحساسية الغبار وإذا كنت مضطر فارتداء قناع .

توقعات علماء الفلك لبرج الثور:

 يسود جو من الهدوء فى المنزل اليوم، تهدئ التوترات السائد مؤخرا حاول أن تجمع أولادك وتنشر الفرح فى البيت ،عليك أن تجد طرق جديدة للتعامل مع الإحباط فى الحياة .

 


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مصر 365

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