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حظك اليوم برج الجدى الأحد 15/1/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. تعانى حيرة بين العمل والحياة الشخصية

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حظك اليوم برج الجدى الأحد 15/1/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. تعانى حيرة بين العمل والحياة الشخصية حظك اليوم برج الجدى الأحد 15/1/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. تعانى حيرة بين العمل والحياة الشخصية

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نقدم لمولود برج الجدى على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى وهو البرج الذى يتميز مواليده بشعور شديد بالمسئولية والالتزام خاصة تجاه الأسرة وتجاه العمل، ويتميزون بالجدية الشديدة فى التعامل مع الآخرين وعدم تقبل الدعابة لكنهم أشخاص لطيفو المعشر لا تمل مجالستهم.

حظك اليوم برج الجدى على الصعيد المهنى:

أوضاعك فى العمل متقلبة اليوم وقد تتكبد بعض الخسائر ولكن لا تقلق فهذه الخسائر ستكون صغيرة فقط احرص على أن تكون حذرًا، وأن تعمل بجد لتغطية الخسائر التى حدثت فى وقت قريب جدًا.

برج الجدى على الصعيد العاطفى:

اليوم تجد نفسك حريصًا على أن تكون بصحبة شريك العاطفى وهو الأمر الذى كنت تنتظره من فترة طويلة وكنت تنتظر من وقت كبير أن تحصل على اهتمامه وقد يتحول اللقاء العاطفى الرومانسى إلى بداية جديدة لعلاقة جدية.

برج الجدى على الصعيد الصحى:

هناك ما يدعوك للقلق بشأن صحة الأشخاص المسنين الذين تعرفهم سواء كانوا أقارب أو أصدقاء، فحاول أن تتواصل معهم وأن تأخذ خطوات احتياطية لازمة للعناية بصحتهم وستدرك أخيرًا مدى فعالية النظام الغذائى الذى تقوم به هذه الأيام.

توقعات علماء الفلك لبرج الجدى:

تحرز تقدمًا مهنيًا اليوم ولكن من الضرورى ألا تتجاهل عائلتك بحثًا عن المكاسب المالية والمهنية ومن المحتمل أن تشعر أنك ممزقًا إلى حد ما بتأثير هذه القوى المتناقضة، ولكنك فى النهاية ستنجح فى اتخاذ القرار السليم.

 


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مصر 365

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