حظك اليوم برج الحمل الأحد 15/1/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. يوم حظك على صعيد العمل

نقدم لمولود برج الحمل حظك اليوم على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى وهو البرج الذى يتميز مواليده بالمشاعر المرهفة ولكنهم فى الوقت نفسه شديدى العصبية والحدة، ورغم تميزهم بأن لديهم قوة تحمل كبيرة إلا أنهم حين يفقدون صبرهم ينفجرون كقنبلة.

حظك اليوم برج الحمل على الصعيد المهنى:

اليوم هو يوم الحظ بالنسبة لك، وقد يتم وضعك على رأس القائمة فى أى اجتماع أو تفاوض، وستتمكن من حل أى مشكلة بكل سهولة وستكون جهودكم موضع تقدير من الآخرين، وإذا كنت تخطط للاستثمار اليوم فى العقارات قد تحصل على صفقة جيدة.

برج الحمل على الصعيد العاطفى:

من الضرورى أن تجعل الأنا الخاصة بك جانبًا إذا كنت تريد أن تبدأ علاقة واعدة مع شخص جديد ومن المحتمل أن تتسبب مشاكل عائلية فى أن تكون رؤيتك ضيقة ومنحصرة على نفسك فحاول أن تتجنب ذلك لبدء العلاقة.

برج الحمل على الصعيد الصحى:

قد تضطر إلى اتخاذ إجراءات تأديبية قوية مع نفسك لتدريب عقلك على تناول الأطعمة الصحية فقط وتدريب جسمك على ممارسة الرياضة فى بداية كل يوم.

توقعات علماء الفلك لبرج الحمل:

اليوم أنت فى حاجة ماسة إلى فهم وإتقان تحقيق التوازن بين الواقع المادى ورؤيتتك الخاصة، وأن تكون خططك الطموحة منطقية وقابلة للتحقيق ويجب أن تتفهم العقبات الفعلية التى قد تواجهها.